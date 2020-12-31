Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizde denetim

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde iptal edilen yılbaşı kutlamaları nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde denetim yaptı.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl tüm yurtta yılbaşı kutlamaları iptal edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 31 Aralık saat 21.00’den itibaren 4 Ocak pazartesi günü saat 05.00’e kadar da sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince İstanbul Boğazı’nda ve Haliç’te denetimler yapıldı. Ekipler kısıtlama kurallarına yönelik denetimlerde teknelerde yasa dışı eğlenceye karşı kontrollerini gerçekleştirdi.

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