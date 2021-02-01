Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kardak’ta olumsuz bir olay yaşanmadı

ANKARA, (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sahil Güvenlik botlarının, anma töreni için Kardak Kayalıklarına gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik botuna önleme yaparak, yaklaşmasına izin vermediği ve bölgede gerginlik yaşandığına ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir” denildi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da Twitter hesabında söz konusu haberi paylaşarak, “Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık; ama alışkanlığı maalesef devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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