Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek paylaşım yaptı

Fırat AKAY- Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesi ile Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Bunun üzerine Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Bakan Notis Mitarachi’yi etiketleyerek, “Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 06 Aralık saat 18.50’de, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan yarı batık haldeki can salının içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, bölgeye yakın mevkideki bir balıkçı teknesi ile koordine kurarak arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik kaçak göçmen grubu kurtarılarak Didim Limanı’na çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı açıklamada bahse konu kaçak göçmenlerin ifadelerinde, “Bulamaç Adası’nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere 2 grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Gemisine bindirildikleri, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içerisinde Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenilmiştir” diye ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Aralık saat 21.00’da Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Kurtarılan kaçak göçmenlerden edinilen bilgiye göre, bahse konu göçmenlerin 6 Aralık’ta Yunanistan unsurlarınca kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu oldukları anlaşılmış, ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülmüş, paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğu” ifade edildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Bakan Notis Mitarachi’yi etiketleyerek, “Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor” ifadelerini kullandı.

