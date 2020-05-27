AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, koronavirüs salgını sürecinde ailesi ile birlikte Ankara’daki evine kapandı. Aktif siyaseti özlediğini belirten Çankırı, “Sahayı, sahada vatandaşımızla birlikte olmayı özledik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bize vurguladığı gibi insanların elini tutarak, sırtını sıvazlayarak, gözlerinin içine bakarak, kişisel iletişim kurarak, siyaset yapıyoruz. Vatandaş da bizi özlemiş” dedi.

AK Parti’li Ceyda Bölünmez Çankırı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulunduğu Ankara’daki evinin kapılarını DHA ekibine açtı. 22 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ceyda Bölünmez Çankırı, siyasetten uzak kaldığı karantina günlerinde zamanını yemek yaparak geçiriyor. Evde geçirdiği ilk ayın ardından ailesi, arkadaşları ve aktif siyaseti özlediğini belirten Çankırı, şunları söyledi:

“Hayat eve sığıyormuş, onu hissettik. Ben 5 yıldır aktif siyasetin içindeyim. 5 yıldır da evden çok uzak kaldığım için hem evin hem benim hem çocukların yani hepimizin bu sürece ihtiyacı varmış gibi geldi. O yüzden de hayat eve sığdı bence. Bu süreçte çok mutluyduk. Bütün dünyanın içinden geçtiği sağlık sıkıntısında bizler de hem Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hem de Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mesleğimiz gereği rol model olmamız anlamında ve vatandaş olarak uyduk. 13 Mart’tan beri evdeyiz. 2 ay sonunda artık ailelerimizi, arkadaşlarımızı özledik. Sahayı, sahada vatandaşımızla birlikte olmayı özledik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bize vurguladığı gibi insanların elini tutarak, sırtını sıvazlayarak, gözlerinin içine bakarak, daha çok kişisel iletişim kurarak, siyaset yapıyoruz. Geçen hafta İzmir’deydim. 3-4 gün sahaya çıktım. Gerçekten de çok özlemişim, vatandaş da bizi özlemiş. Videokonferans yöntemiyle toplantılar yaptık. Bunu hiç sevmedim, gerçek duygularınızı ifade edemiyorsunuz. O yüzden normalleşme sürecini çok özledim. Ama bu sürece de ihtiyacımız varmış.”