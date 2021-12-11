Sahaya giren köpek maçın geç başlamasına neden oldu

Ezgi ATAV/YENİŞEHİR(Bursa), (DHA) – Bursa’da, Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek nedeniyle 10 dakika geç başladı.

Bursa Bölge Süper Amatör Ligi’nde Söylemiş Başakspor ile Balkanspor, Yenişehir İlçe Stadyumu’nda karşılaştı. 1-0 Balkanspor üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek sebebiyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolcuların yoğun çabasına rağmen yatarak sahadan çıkmak istemeyen köpek renkli anlar yaşattı. Sahaya giren bir görevlinin uzun uğraşlarıyla köpek sahadan çıkarılırken mücadelenin ikinci yarısı başlatıldı. O anlar ise taraftarların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(CEP TELEFONU KAYDI)

-Köpeğin sahaya girmesi

-Hakem ve futbolcuların köpeği sahadan çıkarmaya çalışması

-Köpeğin sahadan çıkarılması

(FOTOĞRAFLI)

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