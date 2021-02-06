Sahafı sel suyu vurdu, 35 bin kitap su altında kaldı

Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)- İZMİR’de yaşanan sel felaketinde Karabağlar ilçesinde sahaflık yapan Nazım Emre Koca’nın dükkanı sular altında kaldı. Koca’nın yıllarca biriktirdiği, içinde nadir bulunan eserlerin de yer aldığı 35 bin kitap, dergi, plak ve kasetler kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda sahaf ve kitapsever, sosyal medyada başlatılan kampanyayla Koca’ya yardım için kitap göndermeye başladı.

İzmir’de geçen salı günü etkili olan aşırı yağışlar sele neden oldu. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. 2 kişinin hayatını kaybettiği sel, Karabağlar ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Selde, sahaf Nazım Emre Koca’nın dükkanı da sular altında kaldı. Tavana kadar suyla dolan dükkandaki tahliye işlemi 13 saat sürdü. Dükkanı ve deposu kot farkından dolayı bodrum katında kalan Koca’nın, yıllarca biriktirdiği ve içinde nadir eserler bulunan 35 bin kitap, dergi, plak ve kaset kullanılamaz hale geldi. Koca ve arkadaşları dükkan ve depodaki kitap ile diğer eserlerin temizliğini yapmaya başladı. Çok sayıda sahaf ve kitapsever, sosyal medyada başlattığı kampanya ile Koca’ya kitap yardımında bulunuyor.

Dükkanını başka bir yere taşıyacağını söyleyen Nazım Emre Koca, sadece 2 kişide bulunan Yılmaz Güney imzalı, ‘Boynu Bükükler’ isimli kitabın da okunamaz hale geldiğini belirtti.

‘NADİR BULUNAN KİTAPLAR VARDI, ÇOK ÜZÜLDÜM’

Nazım Emre Koca, “Selin olduğu gün saat 06.30’da komşum uyandırdı. Dükkana ulaşamadığını söyledi. Bir durak ötedeki evimde, balkona çıktım, her yer su içindeydi. Saat 09.00’a kadar evden çıkamadım. Dükkanı saat 03.00 ile 03.30 saatleri arasında su basmış. Üç elektrik motorumuz var, su seviyesi yükselince onları devre dışı bırakmış. Korkunç bir su yükselmiş. Dükkanın arka tarafı daire, aradaki bölüm patlamış. Dört, beş apartmanda su ortak yayılmış. Tüm caddeden su geldi. Tavana kadar su vardı. Tamamen caddeyle sıfırdı. Sırayla itfaiye ve İZSU ekipleri suları boşaltmaya başladı. Ama boşaltıldıkça arkadan su geldi. Dükkanın boşalması 12- 13 saat sürdü. Savaş alanı gibiydi, ‘Mirnoş’ adında kedim vardı. O da sel sularında öldü. Kitap, plak, poster, DVD, video kaset, bir sürü şey vardı. 20 bin kadarı internette bir nadir kitap sitesinde kayıtlıydı. Tamamı gitti. Sahaf arkadaşlarım çok destek verdi. Kampanyayla beraber yakınlardan kitap getirdiler. Gelmeye de devam edecek. Haftaya kaybettiğimiz kadar kitaba kavuşabileceğiz. Dükkanı başka yere taşıyacağım. Çünkü burası tehlikeli. Kitap veya ürünlerin ekonomik değerinden çok nadir olmaları önemliydi. Burayı gördüğüm zaman çok üzüldüm. 8 yılın emeği gitti” dedi.

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