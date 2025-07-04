ÇANKAYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKAYA GENELİ MUHTELIF PARKLARDA SPOR SAHALARI REVİZE YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/989513

1-İdarenin

a) Adı : ÇANKAYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CAD. NO:3 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : 03124588954 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : ÇANKAYA GENELİ MUHTELIF PARKLARDA SPOR SAHALARI REVİZE YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı : Çankaya ilçesinde yer alan 19 adet parkta 27 kalem spor sahaları revize yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY PARKI: 1859.cad. Doğa Koleji yanı 2. ABDULLAH BAŞTÜRK PARKI: Ahmet Taner Kışlalı Mh.2873.Sk. 3. BARIŞ PARKI: Aydınlar Mh. Dadaloğlu Sk. No:11 4. BEYTEPE PARKI: Beytepe Mh. 1790.Sk 5. ZAFER PARKI: Birlik Mh. 451. Cad. ile 429. Sk. Arası Zirvekent-2 Yanı 6. FRANCİSCO DE MİRANDA PARKI: Birlik Mh 448. Cd 7. CAN YÜCEL PARKI: Çiğdem Mh.1551.Cd. 8. TEOMAN ÖZTÜRK PARKI: Çukurambar Mh.1466 Sk. 9. ŞHT.HAVA PLT.ÜST.M.OĞUZ ÖNDER: Koru Mh.2643.Sk.No:9 10. MEHMET AKİF ERSOY: Kültür Mh.Çaldıran Sk. 11. SABAHATTİN ALİ PARKI: Karapınar Mh.1192.Sk. 12. İNEBOLU PARKI: Keklikpınarı Mh.920.Sk. 13. SEMİH BALCIOĞLU PARKI: Maltepe Mh.Savaş Sk. 14. AŞIK MAHSUNİ ŞERİF PARKI: Metin Akkuş Mh.İlker Cd. 772.Sk.kesişimİ 15. CANSU KAYA PARKI: Mustafa Kemal Mh. 81. Sk 16. BEYSU CUMHURİYET PARKI: Mutlukent Mh 2038.Sk NO:17 17. TEOMAN EREL PARKI: Sancak Mh. 547. Sk. No:16 18. ŞEH. ER TAMER KILIÇ PARKI: Öveçler Mh. Kabil Cad.-1046. Sok. kesişim 19. DR.FAZIL KÜÇÜK PARKI: Yaşamkent Mh.3208.Sk

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2025 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO:3 KAT:2 ÇANKAYA/ ANKARA ÇANKAYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği nden A- XVIII grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.