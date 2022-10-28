SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı son gününde halka açıldı

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Melihcan ÇALIŞKAN – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL (DHA) – SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı son gününde vatandaşlara açıldı. Fuarı ilk 3 gününde yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı geçen salı günü ziyarete açılmıştı. İlk 3 gününde sektör temsilcileri, kayıtlı katılımcılar, yerli ve yabancı delegelere açık gerçekleştirilen fuar, bugün sabah saatleri itibariyle halka açıldı. Ziyaretçiler etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce firmanın ürünlerini tanıttığı organizasyonda özellikle; uçak, helikopter, İHA ve SİHA’lar ilgi çekti. Alanı gezmek için gelenler Türk firmalara ait savunma ve havacılık ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Fuarda havacılık ürünlerinin yanı sıra savunma sanayiine dair; silah, mühimmat, roket sistemleri, zırhlı araçlar, yazılımlar, deniz savunma sistemleri, motorlar ve uzay teknolojilerine dair yeni ürünlerin de tanıtımı yapıldı.

İLK ÜÇ GÜNDE YAKLAŞIK 37 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Dört gün süren SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı uluslararası anlamda da önemli katılımlara sahne oldu. Toplam 57 ülkeden ziyaretçi ağırlanan organizasyona 12 yabancı bakan, 37 genelkurmay başkanı katıldı. Alanı, ilk üç günde yaklaşık 37 bin kişi ziyaret ederken, son gün ile birlikte bu sayının yaklaşık 60 bine ulaşması hedefleniyor. Organizasyonda yerli ve yabancı olmak üzere toplam 110’dan fazla sözleşme ve işbirliği anlaşması da imzalandı. Fuar bu akşam itibariyle sona erecek.

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“BUNLAR ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK ÜRÜNLER”

Öte yandan belirli noktalara kurulan gerçekçi bilgisayar simülasyonlarıyla ziyaretçiler savunma ve havacılıkla ilgili ürünleri sanal olarak deneyimledi. Atış simülasyonu sırası bekleyen Berat Beyazıt Kutu, “Fuarın son günü, yoğunluk var bugün. Bu kadar büyük bir alan olduğunu tahmin etmiyordum. Binden fazla firma varmış. Biz de okulca geldik, atış simülasyonunda atış yapmak için sıraya girdik. Savunma sanayiine ilgim vardı. Araştırıp bu fuarı gördüm ve gelip görmek istedim” dedi.

Fuarı gezmeye gelenlerden Anıl Sacar “Uçakları, silahları zırhlı araçları şu ana kadar canlı olarak hiç görmemiştik. Televizyonda görüp, videolarını izliyorduk. Görmek ve bu araçlara dokunabilmek ayrıca güzel bir his oldu, güzel bir anı oldu. İlgimi özellikle helikopterler ve uçaklar çekti” diye konuştu.

Yerli proje, eğitim ve muharebe uçağı Hürjet’in içinde konuşan ziyaretçi Mehmet Aras, “Bu uçağın içine girebilmek harika bir his, neler yapabileceğimizi görmek gurur ve mutluluk verici. Yeni geldim. Sıra bekledim, açıkçası sıra uzundu. Burada çok güzel savunma sanayi ürünleri var; tabanca, tüfek, yanımızda bulunan helikopter gibi, bunlar ülkemize çok büyük fayda sağlayacak ürünler” dedi.

Havacılık ve Uzay mühendisliği bölümü öğrencisi olduğunu belirten Merve Karataş ise “İlgi duyduğum için bu alanı seçtim, burada olmak bizim için çok iyi. Burada staj ve işe alım süreç ve fırsatlarını da öğrendik. Benim ilgimi en çok havacılıkla ilgili ürünler; İHA ve SİHA’lar ve bunların üretimlerinde kullanılan malzemeler çekti” diye konuştu.