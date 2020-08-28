Ülkemizde Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına olan sevgi gösterileri, yerini yeniden şiddet görüntülerine bırakmaya başladı.

Türkiye’de şiddet çok sık karşılaştığımız toplumsal bir sorundur, Araştırmalara göre ülkemizde sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riski her yıl artış göstermektedir. Şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil aynı zamanda sağlık kurumuna , tedavi hizmeti bekleyen hastalara da zarar verebilmektedir.



Sağlıkta şiddet 2020’nin yılının ilk 6 ayında, son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.. Araştırmalara göre sağlıkta şiddet olayları en çok birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerinde ve acillerde yaşanıyor. Sağlık çalışanları diğer iş kollarında çalışanlara göre 16 kat fazla saldırıya uğruyorlar.



Kovid-19 salgını süresince alkışlı desteklerle kamuoyunu tarafından moral bulan sağlık çalışanları, salgın sonrası yeni normale dönen vatandaşların sağlık çalışanına şiddet konusunda yine eskiye dönmeye başladığından endişe duymaya başladılar

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan (AHESEN) yapılan açıklamada, alkış, sosyal mesafe ve tedbirlerin yerini, eskiden olduğu gibi şiddete bıraktığının altı çizildi. En çok usulsüz istemlerle kamu hizmetinin engellendiğine dikkat çekilen açıklamada “Hastanın kendisi olmadan, hekime antibiyotik yazdırmak üzere sekreterlik görevi yükleyenlerin, muayene ve işlemleri reddedilince maalesef fiziksel ve sözlü hakaret yolu seçiliyor” denildi.



Ankara Tabip Odası tarafından hazırlanan raporda, sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin nedenleri arasında toplumsal şiddet ortamı, acil servislerde yaşanan eksiklikler, hasta veya yakınlarının eğitimi ve ekonomik sorunları gösterildi

Sürekli artış gösteren sağlıkta şiddetin boyutunu DHA’ya anlatan AHESEN Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının uğradıkları şiddet sayısı ve oranları incelendiğinde ; yüzde 59,8’inin 10 defa ve daha fazla, yüzde 21,6’sının ise ortalama 5-10 defa şiddet gördüğünü ortaya koymuştur. Mesleklerini icra ederken sağlık çalışanlarına uygulanan ‘sözlü şiddet’ ise yüzde 62,7 iken hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kalanların oranı da yüzde 35,9’u bulmuştur” dedi.

Bütün bu yaşanan şiddet olaylarında sağlık çalışanların sadece yarısının (yüzde 50,4’ü) beyaz kod vererek yasal yardım talebinde bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Akpınar, “Yasal yardım talebinde bulunmama nedeni ise genellikle, ‘Tutanaklar tutuluyor, gidip ifade veriliyor, şikâyetçi olunuyor. Mahkeme süreci başlıyor ve hiçbir sonuç alınamıyor’ düşüncesi. Sağlık çalışanlarının yüzde 64,7’si yasal yollardan bir sonuç alınamayacağına inanıyor. Bu nedenle bu konudaki yasal düzenlemelere biraz daha önem verilmesi gerekiyor” dedi.



Mart ayı başından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan pandemi nedeni ile bütün yükün sağlık çalışanları üzerine yıkıldığını belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’de, “Uzun mesai saatleri, peş peşe tutulan nöbetler, hasta olma korkusu, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalmak, sözlü ve fiziki şiddet, düşük ücret gibi pek çok neden, sağlık çalışanlarını hem bedenen hem de ruhen çökertmiş durumda. Gerek emeklerinin karşılığını alamamaları, gerekse gelecek yeni dalgalarda iktidarın sağlığı değil ekonomiyi öncelikli olarak düşünmesi nedeniyle güvenlerini yitirdiklerini. Bir çok sağlık çalışanının istifa etmeye başladığını belirterek “Sonbaharda artması beklenen vaka sayılarında ne yazık ki sağlık görevlisi ve doktor bulmakta zorlanacağız. Günübirlik önlemler ve plansız atılan adımlar nedeniyle pandeminin başındaki korkunç tablolara dönmemiz zor görünmüyor. ” diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

Pandeminin kahramanları hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarına hayatlarımızı borçluyuz. Onlar, yaşatmak için, halk sağlığı için canları pahasına görevlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Onların şiddete değil desteğe ihtiyacı var.

Bizler de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarsak hem sağlık emekçilerinin yükünü hafifletir hem de korona belasından kendimizi koruruz.

Kurallara uyalım , uymayanları uyaralım, pandemiyi hep birlikte yenelim