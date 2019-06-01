Sağlıkta lisans tamamlama mağdurları ne olacak ?

29 Kasım 2018 tarihinde “ onbinlerin gözü kulağı YÖK’te” başlığını taşıyan ve Ön lisansı bitirip, bunu lisans eğitimi ile tamamlamak isteyen, on binlerce kişinin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir yazı kaleme almıştım.

Bu haberle ilgili olarak Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı olarak cevaplaması talebiyle, sağlıkta lisans tamamlama mağdurlarını sordu

Bilindiği üzere Sağlıklıkta lisans tamamlamak için önlisans mezunlarına başvuru yapabilmeleri için 19 Kasım 2014 ve öncesinde mezun olma şartı getirilmişti. Bu şart alandaki diğer mezunları mağdur ediyor.

Mezuniyet tarihi engeli sebebiyle her yıl mağdur sayısı artan sağlık önlisans mezunlarının durumunu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Beş yıldır kanayan yara haline gelen durumla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na sorusunu gönderen İslam, “Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.” ifadelerine yer verdi.

Nazır Cihangir İslam’ın dilekçesi aynen şöyle :

“Sağlık Alanında Lisans Tamamlama için 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun’un geçici maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 03/08/2015 yılında uygulamış olduğu Sağlık Alanında Lisans Tamamlama programına başvuru yapabilme şartı olarak 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adayların bu haktan yararlanabileceği söylenmiştir. 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılındaki başvurularında dahi 19 Kasım 2014 tarihi ve öncesi mezun olma şartı devam etmiştir.

Buna göre;

1. 19 kasım 2014 tarihinden önce mezun olanların başvuru yapabilmeleri mümkün iken, sonra mezun olan adayların başvuru yapamamalarının gerekçesi nedir?

2. Bu yıl itibariyle 19 Kasım 2014 yılından sonra mezun olan ve beş yıldır başvuru yapmayı bekleyen öğrencilerin Sağlık Alanında Lisans Tamamlayabilmek için 19 Kasım 2014 sonrası mezunların da başvur hakkını engelleyen ek madde kaldırılacak mıdır?

3. Yeni dönem başvuru sürelerinin de kaçırılarak tekrar mağdur edilmemeleri için yapılacak gerekli hukuki bir düzenlemeniz olacak mıdır?”

Umarım yukarıda da belirttiğim gibi ön lisansı bitirip, bunu lisans eğitimi ile tamamlamak isteyen, on binlerce kişinin mağduriyetleri dikkate alınır ve çok az süre kalan yeni kayıt dönemi öncesinde bu sorunları YÖK tarafından çözüme kavuşturulur