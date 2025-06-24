GONCAGÜL KONAŞ

Genç Sağlık Sendikası’nın kadın temsilcileri, Haziran ayındafarklı illerden gelen katılımcılarla Ankara’da düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın sağlık çalışanlarının katıldığı toplantıda; sağlık sektöründe kadınların karşılaştığı zorluklar, personel eksikliği, eşitsizlik, şiddet ve ekonomik yetersizlik gibi başlıca sorunlar masaya yatırıldı. Kadın kolları temsilcileri hem yaşadıkları deneyimleri paylaştı hem de gelecek için ortak mücadele çağrısında bulundu. “Yalnız değiliz, birlikte daha güçlüyüz” mesajı verilen buluşmada, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların artarak süreceği vurgulandı.

KOCA: “BİRBİRİMİZE İLHAM VERİYORUZ”

Ankara Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkanı Sevda Koca, bu buluşmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, “Biz her birimiz farklı şehirlerden, bambaşka hayat hikâyeleriyle yola çıkan kadınlarız. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, aslında bize ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Farklı illerden gelmiş olsak da, aynı duyguda, aynı amaçta buluştuk: Kadınların emeğini ve değerini sağlık alanında daha görünür kılmak.” dedi.

Koca, toplantının içeriğine dair de şu bilgileri verdi: “Sahadaki sorunlarımızı, kadın çalışanların yaşadığı zorlukları ve çözüm önerilerimizi açık yüreklilikle konuştuk. Ama en önemlisi, her ilde kadınların kendi gücünü nasıl keşfettiğini dinlemek çok etkileyiciydi.”

Kadın kolları olarak gelecekteki hedeflerine de değinen Koca, “Her geçen gün büyüyen, birbirine kenetlenen bir ekip olarak, sağlık alanında kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak ve kadın çalışanların koşullarını iyileştirmek için daha fazla proje, daha fazla farkındalık çalışması yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadınlara da bir çağrıda bulunan Koca, “Unutmayalım ki, her birimiz birer değişim kıvılcımıyız. Yalnız olmadığımızı, birlikte olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gördük. Tüm kadınlara sesleniyorum: Gücünüzü hafife almayın, birbirinizin elini bırakmayın.” dedi.

ÇETİN: “KADINLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUZ”

İzmir Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Eğitim-Sosyal İşlerden Sorumlu Gül Çetin, kadın sağlık çalışanlarının başarılarının yeterince görünür olmadığını ifade ederek “Sahada kadınların biraz daha göz ardı edildiği, yaptığı başarıların ön plana çıkmaktan ziyade sindirildiği kısımlarını görüyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak onların sesi olmak, bir nevi onlara önayak olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Çetin, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin, “Sosyal alanda onlar için ne yapabiliriz, nasıl faaliyetler düzenleyebiliriz, sahada onları aktifleştirecek ve motive edecek çalışmalar üzerine planlamalar yapıyoruz.” dedi.

TÜRKELİ: “HEMŞİRELER DÖRT-BEŞ HASTAYA BAKMAK ZORUNDA KALIYOR”

Ankara Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve yoğun bakım hemşiresi Fatma Türkeli, sağlık çalışanlarının yaşadığı personel yetersizliğine dikkat çekerek, “Yoğun bakım hemşireleri sağlık sisteminin bel kemiği ama büyük problemler yaşıyoruz. Personel yetersizliği sebebiyle bize büyük bir iş yükü biniyor.” dedi.

Sendika olarak Sağlık Bakanlığı'na istihdam taleplerini ilettiklerini belirten Türkeli, “Yılda ortalama on bin hemşire alımı oluyor. Bunun tamamen yetersiz olduğunu, sahanın çok daha fazla hemşireye ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz.” diye konuştu. Bakanlığın tutumu hakkında ise, “Sadece Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir durum değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da onay vermesi gerektiği için süreç aksıyor. Bunun yükünü de biz sahada çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “ŞİDDET, MOBBİNG, EŞİTSİZLİK SESSİZLİKLE DEĞİL, DAYANIŞMAYLA AŞILIR”

Erzurum Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkanı Şura Yılmaz da, sağlık alanında yaşanan temel sorunlara dikkat çekerek, “Şiddet, mobbing, eşitsizlik… Bunlar ne yazık ki hâlâ gündemimizde. Ama bu sorunlar sessizlikle değil, dayanışmayla aşılır.” dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben hem bir kadın sağlık çalışanı hem de kadın kolları başkanı olarak her birimizin yaşadığı yükü görünür kılmak, duyulmayan sesleri yükseltmek ve değişimin bir parçası olmak istiyorum. Çünkü inanıyorum ki biz bir araya geldikçe sesimiz sadece duyulmaz, aynı zamanda dikkate de alınır.”

DUMAN: “PERSONEL YETERSİZLİĞİ HEM BİZİ HEM HASTAYI ZORLUYOR”

Eskişehir Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkanı Hividar Duman ise personel eksikliğinin kadın sağlık çalışanlarının hem meslek hayatını hem de sosyal yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı. Duman, “Çalıştığımız alanlarda ve sosyal hayatımızda ciddi anlamda stres yaşıyoruz. Bu durumu ailemize de yansıtıyoruz.” dedi.

Büyük şehirlerde dahi ciddi personel açıkları olduğunu belirten Duman, “Herkes bunun farkında ama herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Bu da doğrudan hastaya hizmeti etkiliyor. Çünkü hasta bizden yüzde yüz performans bekliyor ama biz bunu karşılayamıyoruz.” sözleriyle yaşadıkları zorlukları aktardı.

KAÇMEN: “GECENİN BİR YARISI BİLİNMEYEN EVLERE GİRİYORUZ”

Mersin Genç Sağlık Sendikası Kadın Kolları Başkanı Müjde Kaçmen, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan bir paramedikolarak yaşadığı kaygı ve tehlikelere dikkat çekti. “112 çalışanı olarak sağlık alanında yılma sorunu olan bir grubuz. Çalışma alanlarımız ihtiyaç duyulan her yer olabiliyor.” diyen Kaçman, belirsizlikle dolu bir çalışma düzeni içinde olduklarını ifade etti.

Kaçmen, “Vakaya çıkarken neyle karşılaşacağımızı çoğu zaman bilmiyoruz. Bu sadece hasta değil; olay yeri, çevre ve karşılanacak muamele dahil her şeyi kapsıyor.” diyerek işin sadece tıbbi değil, güvenlik boyutunun da ağır olduğunu söyledi.

Kadın çalışan olarak bu sürecin daha da zorlayıcı olduğuna vurgu yapan Kaçmen, “Gecenin saat ikisinde, üçünde hiç bilmediğimiz evlere girebiliyoruz. Olay yeri bir anda sakinken, bir anda kavganın ortasında kalabiliyoruz. Bu da can güvenliğimizi ciddi anlamda tehdit ediyor.” dedi.

Kaçmen, özellikle psikiyatrik vakalarda emniyet birimlerinden yeterli destek alamadıklarını belirtti: “Bizimle olay yerine gelmeleri için ricada bulunduğumuzda, ‘Bizim öyle bir görev tanımımız yok’ denilerek destek verilmediği durumlar yaşadık.”

Psikolojik destek konusunda sendikanın olumlu bir rol oynadığını da belirten Kaçmen, “Sendikamızın psikoloğu var. Talep olduğunda doğrudan iletişime geçip destek alabiliyoruz.” dedi.

BALI: “TIBBİ SEKRETERLER OLARAK GÖREV TANIMIMIZ DIŞINDAKİ İŞLERİ DE YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Niğde Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kader Balı, hastane içindeki personel yetersizliğine ve artan iş yüküne dikkat çekerek, “Şu an hastanelerde ciddi bir eksiklik ve iş yükü var. Poliklinikleri idare etmek zorundayız. Aynı zamanda doktorların rapor ve reçetelerini de yazıyoruz. Bu görev tanımımızda olmamasına rağmen birçok ek sorumluluk yükleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Personel eksikliği nedeniyle sürekli farklı birimlere yönlendirildiklerini söyleyen Balı, “Farklı polikliniklerde, farklı bölümlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu da hem işin verimini düşürüyor hem de yorgunluğu artırıyor.” dedi.

Balı, ekonomik sorunların da derinleştiğini şu sözlerle dile getirdi: “Yoksulluk sınırı 81 bin TL olmasına rağmen biz çok daha düşük maaşlar alıyoruz. Enflasyon karşısında da maaşlarımız sürekli eriyor. Bir çocuklu bir ailenin geçinmesi neredeyse imkânsız hale geldi.”