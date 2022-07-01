“Sağlıklı yaşam bilinci, sağlık ve zindelik veren bitkisel gıdalara talebi artırdı” 

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)- Küresel salgınla giderek benimsenen fonksiyonel beslenme biçimi, sağlıklı yaşamdaki yerini sağlamlaştırırken, tüketicilerin lezzet arayışları bitkisel gıda markalarını deneyim merkezine dönüştürdü. Mağazalarında sağlıklı yaşamı destekleyen smoothie, fonksiyonel içecek ve şeker içermeyen tatlı çeşitlerini de satışa sunan markaların, tüketicilerin sağlık ve lezzet arayışlarını tek adresten karşıladığını belirten belirten SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “Tüketicilerde daha aktif bir yaşama yönelme isteği, enerji ve performans artıran, ruh halini düzenleyen lezzetli fonksiyonel gıdaları daha da cazip hale getiriyor” dedi.

Sağlıklı beslenmeye yönelik giderek artan farkındalık, bitkisel ve fonksiyonel karışımlarla takviye gıdalara yönelik talebi artırdı. 733 milyar dolar olduğu tahmin edilen küresel sağlık ve zindelik gıdaları pazarının, yüzde 6 bileşik büyüme hızıyla 2026’da 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Küresel salgının sağlıklı yaşam algısını değiştirdiğini belirten Tolga Tunçsav, “Giderek daha fazla benimsenen fonksiyonel beslenme biçimi, kimyasal barındırmayan şeker ilavesiz, organik ve vegan bitkisel karışımlara talebi artırdı. Tüketiciler, bitkisel gıdaların başrol oyuncusu olduğu sağlığı ve lezzeti buluşturan reçeteleri öğünlerine ekledi” ifadelerini kullandı.

- Reklam -

“TÜKETİCİLER FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIK AÇISINDAN BİR DENGE ARAYIŞINDA”

Geliştirdikleri güvenilir ve inovatif ürünlerle tüketicilerin fonksiyonellik ve doğallık arayışlarına yanıt verdiklerini kaydeden Tolga Tunçsav, “Yapılan araştırmalar tüketicilerin fiziksel ve zihinsel sağlık açısından bir denge arayışı içinde olduğunu gösteriyor. Bu arayışın ana unsurunu sağlık ve lezzet kombinasyonu oluşturuyor. Tüketicilerde daha aktif bir yaşama yönelme isteği, enerji ve performans artıran, ruh halini düzenleyen lezzetli fonksiyonel gıdaları daha da cazip hale getiriyor. SAF Nutrition olarak fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyen ürünlerimizle tüketicilerle kurduğumuz dostluğu kısa sürede sağlamlaştırdık. İstanbul’daki Kanyon Alışveriş Merkezi’nde hizmete sunduğumuz ilk mağazamızda satışa sunduğumuz organik ve vegan ürünlerimizle, tüketicilerin sağlık ve lezzet beklentilerini karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜKETİCİLERİN SAĞLIK ASISTANLIĞINI ÜSTLENİYORUZ”

Yüzde 100 doğal, kimyasal içermeyen şeker ilavesiz organik ve vegan bitkisel gıda ürünleriyle tüketicilerin sağlık asistanlığını üstlendiklerini söyleyen SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, “Bu konumumuza Kanyon’da açtığımız ilk mağazamızla farklı bir boyut getiriyoruz. Zengin protein içerikleri, bitkisel ekstraktlar, süper gıdalar ve minerallerle çok yönlü ve tamamlayıcı içeriğe sahip bitkisel karışımlarımızın yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar ve çeşitli mix’leri satışa sunduğumuz mağazamızı bir deneyim merkezi olarak konumlandırdık. Mağaza, sağlıklı restoran zinciri hedefimizin ilk halkasını oluşturuyor” diye konuştu.

Tolga Tunçsav konuşmasına şöyle devam etti:

“Kanyon’da hizmete sunduğumuz ilk mağazamız bir deneyim merkezi olarak saf ve sağlıklı bir konsepte sahip. Gücünü doğadan alan, içeriğinde koruyucu, katkı maddesi ve yapay aroma vericiler bulunmayan ürünlerimizle tüketicilerin fonksiyonel beslenme biçimi edinmelerine kılavuzluk ediyoruz. Mağazamızla bu yaklaşımımızı desteklerken tüketicilerin lezzet arayışlarına da sağlıklı çözümler sunuyoruz. MSA (Mutfak Sanatları Akademisi) iş birliğinde geliştirdiğimiz sağlıklı reçetelerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlerimizin başrol oyuncusu olduğu reçetelerimiz arasında smoothie, fonksiyonel içecek ve şeker içermeyen tatlı çeşitleri yer alıyor.”