Sağlıklı yaş alma platformu, 50 yaş üstüne yaşam rehberliği sunuyor 

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İSTANBUL, (DHA) – 50 yaş üstü bireyler için yaşam rehberliği sunan, herkesin bağımsız ve dinç bir yaşam sürmesini ilke edinen Senyorapp, sağlıklı yaş almayı erişilebilir kılma hedefiyle “50 yaş üstü gençlik” etkinlikleri düzenliyor. Yüz ve kahkaha yogası, denge egzersizleri, hukuk, beslenme koçluğu, yoga, pilates, sudoku, e-nabız gibi etkinliklerle platform kullanıcılarına çok sayıda sağlıklı yaş alma aktivitesi sunan platform, geç kalınmış görünen her konuda yeni bir yaşam deneyiminin kapısını aralamayı amaçlıyor.

Nisan 2022’den bu yana mobil uygulaması üzerinden canlı olarak interaktif sağlıklı yaş alma sürecini kullanıcılarına sağlayan Senyorapp, web sürümünü yayınladı. Yayınlanan web sürümü ile kullanıcılar platforma bütün akıllı cihazlardan ulaşılabilecek. Senyorapp Kurucu Ortağı Ayşenur Kaya Yalçın, 3 bin 800’den fazla kullanıcısı olan platformun kurumsal iş birlikleri yapma sürecine başladığını belirterek, “Sağlıklı yaş alma sürecini dijitaldeki etkinliklerle destekleyen Senyorapp olarak yaş alma sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve takip edilebilir olmasını hedefliyoruz. Sağlıklı yaş alma uzmanı olarak adlandırılan gerontologlarla birlikte hazırladığımız içeriklerle şu ana dek binden fazla etkinlik gerçekleştirdik. 50 yaş üstü için özel olarak oluşturulmuş bir platform olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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“TAKİP EDİLEBİLİR, SAĞLIKLI YAŞ ALMA SÜRECİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Yalçın açıklamasının devamında, “Yaş teknolojileri temasıyla faaliyet gösteren Senyorapp, Türkiye’de bu temanın öncü girişimlerinden biri olarak, globalleşme çalışmaları için ilk adımlarını attı. Ankara’da pandemi dönemiyle birlikte ilk adımlarını attığımız projemizi odak grup çalışmaları ile şekillendirmeye başladık. Geçtiğimiz Nisan ayında aktif olarak kullanılmaya başlayan platformumuz sağlıklı yaş alma sürecini bir önleyici sağlık hizmeti olarak değerlendirebiliriz. Sağlıklı yaş alma süreci kişinin ihtiyaçlarına özel bir süreç olması gerektiği için kişiselleştirilmiş ve takip edilebilir sağlıklı yaş alma süreci üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl da DNA kadar spesifik sağlıklı yaş alma süreci ile kullanıcılarımıza yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS 2050’DE 2 MİLYARA ULAŞACAK”

Senyorapp Kurucu Ortağı Murat Kaş ise yüz ve kahkaha yogası, denge egzersizleri, hukuk, beslenme koçluğu, yoga, pilates, sudoku, e-nabız gibi etkinliklerle platform kullanıcılarına çok sayıda sağlıklı yaş alma aktiviteleri sunduklarını belirterek, “Senyorapp, çoğunlukla yeni emekli olmuş ve emeklilik sonrası yaşamında sosyal kalmayı sürdürmek isteyen kullanıcılardan oluşuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre de 50 yaş üstü nüfus segmentinin bir alt segmenti olan 65 yaş üstü nüfus şu anda 1 milyar ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sine denk geliyor. 2050’de 2 milyar, 2100’de ise 3 milyara ulaşması ve dünya nüfusunun yüzde 25’inin 65 yaş üstü olması bekleniyor. Bu da bize sağlıklı yaş almanın önemini gösteriyor. Yaş almak doğumla birlikte başlayan tamamen doğal bir süreç, bunu sağlıklı ve keyifli hale getirmek bizim elimizde. Bu kapsamda bilimsel sağlıklı yaş alma sürecine dair sunduğumuz tüm etkinliklere yenilerini ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kullanıcılarımız bu etkinliklere tüm akıllı cihazlardan ulaşabilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.