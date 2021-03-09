Sağlıklı yarınlar için İklim Değişikliği ve Sera Gazı Azaltım Çalıştayı

İSTANBUL, (DHA) – Bağcılar Belediyesi, iklim değişikliğinin gelecek nesillere zarar vermemesi için İklim Değişikliği ve Sera Gazı Azaltım Çalıştayı düzenledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde Bağcılar’ın sera gazı salınımının 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefleniyor.
Küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul edilen iklim değişikliği, tarım, gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatın her safhasını etkiliyor. Bu kapsamda yerel yönetimler de iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda etkin rol almak alıyor. Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant Of Mayors) imzalayan Bağcılar Belediyesi de yerel İklim değişikliği uyum stratejilerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
2030 YILINA KADAR HEDEF YÜZDE 40
Yeşil çevre ve enerji verimliliği konularında hizmetlerine devam eden Bağcılar Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek amacıyla İklim Değişikliği ve Sera Gazı Azaltım Çalıştayı düzenlendi. Yeni hizmet binasında gerçekleşen programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediye personeli ve uzmanlar katıldı.
Etkinlikte iklim değişikliğinin etkileri, yerel iklim uyum stratejilerinin önemi ve uluslararası uygulama örnekleri hakkında bilgi verildi. Yetkililer, yaptıkları sunumlarda sayısal verileri de açıkladı. Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde Bağcılar’ın sera gazı salınımının 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefine ulaşmak için “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” çalışmalarına hız verildiği belirtildi.
Bağcılar Belediyesi yürüttüğü çevreci projelerle son 2 yılda toplam 3.754.018 kg sera gazı salınımı önledi. Böylelikle Türkiye genelinde kişi başı karbondioksit salınımı 6,40 ton karbondioksit iken bu sayı Bağcılar’da 2,72 karbondioksit olarak hesaplandı.
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