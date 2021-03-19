Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Semineri’nde ailelere eğitim verildi

İSTANBUL, (DHA) – Beyoğlu’nda hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Akademisi’nde ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Semineri’ gerçekleştirildi. İnternet üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerde ailelere; Çocuğun Beslenmesi, Çocukluk Çağı Aşıları, Çocuklarda Kazadan Korunması ve Çocuklarda Acil Müdahale konularında eğitim verildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşların sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Akademisi’nde eğitim seminerleri başladı. Kursiyer Beyoğlu web sitesi üzerinden çevrim içi olarak verilen eğitimlerin ilki ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Toplum Semineri’ oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Ömer Akçağıl tarafından verilen seminerde, çocukların sağlıklı olması konusunda gösterilen önem ve önceliğe bir kez daha dikkat çekildi. Seminerde ayrıca Dr. Akçağıl ebeveynlerin sorularını da cevaplandırdı.

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMALARINA KATKI SUNULDU

Ebeveynlerin sorumluluk ve bilinçli bir yaklaşım sergileyerek çocuklarının yaşam kalitesini arttırmalarına katkı sunan seminerde; Çocuk Beslenmesi (anne sütü ile beslenme, tamamlayıcı beslenme, 1-5 yaş arası beslenme), Çocukluk Çağı Aşıları (çocukluk dönemi aşıların önemi, aşılar ve aşı ile önlenebilen hastalıklar), Çocuklarda Kazadan Korunma (çocuklarda ev kazaları, çocukluk dönemi düşme, çocukluk dönemi yanıklar, çocukluk dönemi zehirlenmeler) ve Çocuklarda Acil Müdahale (çocukluk dönemi düşmeyen ateş, çocuklarda öksürük, çocuklarda döküntülü hastalıklar) konuları ele alındı.