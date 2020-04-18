KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu. Çift, nikahlarının ardından da ertelenen düğünlerinin yerine sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğün yaptı.

Nikahlarının unutulmaz bir anıya dönüştüğünü söyleyen Cemre Yetgin, “Korona tulumlarımızla evlenmek istedik, çok güzel bir nikah oldu. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız adına size buradan sesleniyoruz. Evde kal Türkiye, biz sizler için varız” dedi.

Beş yıldır birlikte olan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çifti, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Fakat koronavirüse rağmen nikah törenlerini yapmak isteyen çift, geçtiğimiz gün gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyerek ve maske ile eldivenlerini takarak Eyüp Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi’nde evlendi. Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Ayrıca sağlık çalışanı çifte destek olmak isteyen Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken de nikah törenine video konferans aracılığıyla katıldı. Çifti tebrik eden Köken, ayrıca nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti. Nikah töreninin ardından evlerine giden çift gelinlik ve damatlıklarını giyerek, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğünlerini yaptı. Yayına çiftin aileleri, yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı ve yorum yazarak çifti tebrik etti. Sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında düğün dansını yapan çift, daha sonra halay çekerek ve dans ederek mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı.