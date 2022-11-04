Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenleme bu ay yürürlüğe konulur

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Gizem KARADAĞ-Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Başkanı Semih Durmuş, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüklerini söyleyerek, “Bakan Vedat Bilgin’in personel politikalarına yönelik yaklaşımı çok olumlu, yapıcı ve sorun çözücü yaklaşımı var. Onun olumlu yaklaşımı kronikleşmiş olan birçok sorunun da çözülmesi noktasında güven içerisinde bir adım atmamızı sağlamış oluyor. Sözleşmelilerin kadroya geçmesi ile ilgili bir düzenlemeyi bizler bu ay içerisinde yürürlüğe koymuş oluruz diye umut ediyorum” dedi.

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş Memur-Sen heyeti ile sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. Konuya ilişkin DHA’ya açıklamada bulunan Durmuş, sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ile ilgili önceden komisyon çalışmalarının yapıldığını söyledi. Durmuş, “Nihai çalışmaya da son şeklini vermek için biz görüşme gerçekleştirdik. Kamuda sözleşmeli adı altında çok farklı istihdamlar var. Tüm bu sözleşmelilerin kadroya geçmesi ile alakalı son değerlendirme toplantısı yapılmış oldu. Onlarda meseleye çok sıcak baktıklarını, burada yapılacak düzenlemenin kamudaki farklı istihdam modellerine son vererek, ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle her birinin eşit statüde olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Temel yaklaşımımız kamuda hizmetin devlet memuru eliyle gördürülmesi ve bu kişilerin her birinin ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle devlet memuru ile eş değer statüde olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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‘ÇOK OLUMLU, YAPICI VE SORUN ÇÖZÜCÜ YAKLAŞIMI VAR’

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmanın bu ay içerisinde sonuçlanacağını kaydeden Durmuş, “Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelir. Meclis Genel Kurulu’nda da gerekli çalışmalar yapılarak sonuçlanır. Bakan Vedat Bilgin’in personel politikalarına yönelik yaklaşımı çok olumlu, yapıcı ve sorun çözücü. Bugüne kadar birikmiş olan sorunların çözümü noktasında çok ciddi ve kararlı adımlar atıyor. Bizim taleplerimizin desteklenmesi noktasında da ciddi manada katkı sunuyor. Tüm kamu çalışanları adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Onun olumlu yaklaşımı kronikleşmiş olan birçok sorunun da çözülmesi noktasında güven içerisinde bir adım atmamızı sağlamış oluyor. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir düzenlemeyi bizler bu ay içerisinde yürürlüğe koymuş oluruz diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

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