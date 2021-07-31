Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli olan annenin eşine ve çocuklarına Kovid- 19 aşısı yaptığını belirterek ailenin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından eşine ve çocuklarına koronovirüs aşısı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı. Koca, yaptığı paylaşımda “Bu aileyi Nisan ayında böyle mutlu göremezdiniz. Cengiz Bey, kızı Melike, oğlu Alperen Covid-19 hastasıydı. Anneleri hemşire Semra Hanım ise hasta olmadı, sağlık personeli olarak aşılıydı. Üçünün zamanı gelen aşılarını kendisi yaptı. Fotoğrafın mesajı? Bizce iyilik, sağlık!” açıklamasını ekledi.

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