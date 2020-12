Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ’dan vitaminler için ‘eczane’ ve ‘ruhsat’ önerisi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)- TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, pandemi döneminde bağışıklığı artırmak için kullanımı artan C ve D vitaminleri ile gıda takviyelerinin sadece eczanelerde satılması adına bir düzenleme yapılabileceği gibi, ilaç formundaki bu ürünlerin ruhsatlarının Sağlık Bakanlığın’ca verilmesinin düşünülebileceğini söyledi.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek için yoğun kullanılan C ve D vitamini ile gıda takviyelerinin hekim ve eczacı kontrolünde satılması yönündeki Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS) başvurusunu değerlendirdi. Akdağ, gıda takviyesi adı altında satılan vitamin ya da benzeri ürünler için ilaç ruhsatı alınmadığını, bu ürünler için kanuna göre Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda takviyesi ruhsatı alındığını belirtti. Akdağ, Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemden itibaren bunun tartışılan bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Bunların önemli bir kısmı ilaç formunda, gerek kutusu, gerek tablet ya da kapsül şeklinde olması nedeniyle vatandaşımız bunu kullanırken ilaç olarak düşünüyor, öyle görüyor. Bu meselenin tam bir netliğe kavuşması gerektiğine ben de inanıyorum. Ne yapılabilir? Bu ürünlerin sadece eczanelerde satılması adına bir düzenleme yapılabilir. Ancak böyle de olsa eczanelerde de kanaatimce özel bir alan raf oluşturup ‘bu ürünler ilaç değildir, gıda takviyesidir’ diye yazmak lazım” diye konuştu.

‘RUHSATLARI SAĞLIK BAKANLIĞINCA VERİLEBİLİR’

Akdağ, işin bundan daha ileri boyutu olduğunu ifade ederek, “Bu ürünler internet yoluyla pazarlanabiliyor. Vatandaşımızın çok imtina etmesi lazım. Yani yarın yeni bir düzenleme yapılsa bunlar sadece eczanelerde satılsa bile bu problemler devam eder. Bunlar ilaç gibi takdim edilirse bunun cezai müeyyideleri var. Sağlık Bakanlığı bununla mücadele ederken vatandaşımız da bunların ilaç gibi kendisine takdim edilmesine karşı uyanık olmalıdır. Ayrıca ruhsatları açısından da ilaç formunda üretilenlerin ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı’nca verilmesi düşünülebilir. Bu konu üzerinde çalışmak lazım” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞİN UZMANINA DANIŞIN’

Akdağ, vatandaşların işin uzmanından yani hekimlerin önerisi üzerine vitamin ya da gıda takviyesi kullanması gerektiğini söyleyerek, “Bugün internet dünyası arama motorları bilgiyi yığın halinde getiriyor; ama bu bilgiler bize zarar da verebilir. ‘Bilimin süzgecinden geçmiş kesinlikle doğru bilgiler’ diye asla kabul edilemez. Özellikle önemli olan bu hususta uzmanların ne söylediğine bakmak, onlara kulak vermek zorundayız. Bir doktorun muayene odasına şöyle bir şey astığını biliyorum; Lütfen arama motorundaki teşhisini doğrulatmak için bana gelmeyin. Doktor olduğum için bana geldiniz, müsaade edin ben sizi dinleyeyim sorununuza müdahale edeyim.’ İşin bir de böyle bir hassas tarafı var” diye kaydetti.

‘YANLIŞ BİLGİ DOĞRUDAN 20 KAT HIZLA YAYILIYOR’

Akdağ, pandemi döneminde C ve D vitaminin sıklıkla kullanıldığını kaydederek şöyle dedi:

“C vitamini genel anlamda bağışıklık için kullanılıyor. Kovid tedavisinde bir yardımcı faktör olarak kullanıldığını biliyorum. Ayrıca D vitamini eksikliğinin Kovid 19 hastalığını daha ağır geçirme riskini oluşturduğuna dair ben de bazı yazılar okudum. D vitaminimiz eksik olmayacak şekilde kendimizi hazır tutacağız. D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin fazlasının da toksit etkileri olduğunu biliyoruz. O zaman kendi başımıza hareket etmek ya da çevrenin tavsiyeleriyle hareket etmek yerine internetten arayıp orada karar vermek yerine doktorlarımızla irtibat kurup, onların tavsiyelerine göre hareket edeceğiz. Kovid meselesinde doktorlarına kulak versinler, Sağlık Bakanlığının söylediğine kulak versinler. Gerçekten dedikodu ve yanlış bilgiler böyle durumlarda doğrudan 20 kat hızla yayılıyor. Ben de yaşım itibarıyla bir dişini bir berbere çektirmiş kişiyim. Eskiden berberler diş çekerdi. Türkiye’de sağlık hizmetlerine kolay ulaşıyoruz. İhtiyaçlarımızı sağlık sistemine müracaat ederek karşılayalım.”

