Hedeflerinin 2020 yılına kadar sözleşmesiz işçi sayısını en aza indirmek olduğunu söyleyen Alıç, “ Hedefimiz işçiler hangi kadrodaysa, hangi kurumdaysa orada mutlaka bir sendika var, bir toplu iş sözleşmesi var.O sözleşmeye dahil olmalarını istiyoruz. Bizim tek temennimiz bu yönde” dedi.

Her şeyin başında sağlık geliyor. Sağlık hizmetini bize sunan doktorlar ve sağlık işçilerinin önemi de bu nedenle bir kat daha artıyor.

Son dönemlerde sağlık sektöründe yaşanan şiddet olaylarını, kadro sorunları, iş sözleşmelerini ve diğer problemleri Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri ve Ankara Şube Başkanı Doğan Alıç ile konuştuk.

– Sizi tanıyabilir miyiz?

Doğan Alıç: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteriyim aynı zamanda Ankara Şube Başkanıyım. Yaklaşık 10 yıldır sendikayla uğraşıyorum. Aynı zamanda 20 yıldır da sağlıkçıyım. Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekniker olarak çalıştım. Arkadaşlarımız bize bir sevgi gösterdi ve seçime girdik. Seçimden dolayı da bugün buradayız. İşçilere elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz.

– Sendikanızdan bahsedebilir misiniz?

Alıç: Sendikamız 1961 yılında kurulmuş Sağlık Bakanlığı’nda ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yetkili bir sendikadır. Sağlık bizim için önemli. Tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarının özellikle yaşamış olduğu sıkıntılar, çalışma hayatlarıyla ilgili problemleri bizleri yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla 1961 yılından beri işçilere elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizden önce rahmetli Mustafa Başoğlu gibi bu sendikanın kurucuları bir marka. Bizde onlardan almış olduğumuz ders ve eğitimlerle işçilere hizmet etmeye çalışıyoruz.

– Yerel medya hakkında ne düşünüyorsunuz?

Alıç: Yerel basına, yerel medyaya sivil toplum kuruluşları, ulusal basına gösterdikleri ilgi alakadan daha fazlasını göstermelidirler.

Yerel basın ulusal basının aslında haber kaynağıdır. Güçlü bir yerel basının bulunduğu il, o ilde yaşayan insanların, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim anlamında kalkınmasına vesile olur.

Biz Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, bütün teşkilatlarımızla yerel basın ile doğrudan ilişki içindeyiz. Bütün teşkilatımızla yerel basına destek vermekte, basın çalışanlarının her fırsatta yanlarında olmaya çalışıyoruz.

Millet olarak da bizim için yerel basın önemlidir. Çünkü ulusal basının her köşeye yetişmesi, hele doyurucu olması mümkün değil. Bu boşluğu yerel medya doldurur. Yerel haberleri, beklentileri ve yerel halkın sorunlarını yerel medya gündeme getirir. Yerel sorunlara o parmak basar. Uygar ülkelerin hangisinde hangi kente giderseniz gidin, bir güçlü yerel gazete, birkaç yerel televizyon istasyonu bulursunuz. Bizim ülkemizde de bunun büyük örnekleri var.

Sosyal medyanın etkili kullanımıyla birlikte gazete ve dergi okuma sayısı düştüğü gibi, ulusal basın üzerinde iktidar ve sermaye çevrelerinin oluşturduğu baskı yüzünden yerel basına ilgi daha çok arttı.

Bir dolu güçlük ve engellemelere karşın yerel basın, ulusal basına göre daha bağımsız ve objektif yayıncılık yaptığı gibi, yerel basının daha ilkeli ve etik davrandığını söyleyebilmek de mümkün.

Bir siyasi parti ya da adayın kazanabilmesi için yanlı ve ilkesiz yayın yapan, halkın tercihlerini etkilemeye çalışan ve bu çabalarının karşılığını da fazlasıyla alan bu tür yerel basını ayrı tutacak olursak, gelecekte yerel basının özellikle de Anadolu’da çok daha etkili olacağa inanıyorum.

– Sendikaların yetki süreci hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alıç: Türkiye’de 3 tane konfederasyon var. TÜRK- İŞ, 1952’den beri yetkili konfederasyon. Her 2 yılda bir kamu işçileri adına toplu sözleşme yapılır. 2019- 2020 arasında ki yetki TÜRK- İŞ’indir. Biz, TÜRK- İŞ’in altında sağlık konularında çalışan bir sendikayız. TÜRK- İŞ kamu protokolünü bitirdikten sonra bizde sağlık alanında çalışan işçilerimiz adına işverenle yani Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek çalışma hayatında ki alamadıkları bazı sosyal hakları görüşerek onların talepleri doğrultusunda mücadele ediyoruz.

2019 yılında yetkiyle ilgili bir kargaşa var. Özellikle sosyal medyadan farklı yazışmalar, farklı belgeler olarak algılansa da işin aslı şu: biz 696’yla KHK’yla kadroya geçenlerden değil, daha önce var olan eski işçi kadrosundanız. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 3 bin 500 arkadaşımız var. 31.12.2018’de toplu sözleşmeler bittiği için yeni toplu sözleşme sürecine giriyoruz. Çalışma Bakanlığı’ndan 3 bin 500 kişi adına yetki tespiti istedik. Bu isteğimize Çalışma Bakanlığı son dönemlerde gündemde olan 696 KHK kararıyla kadroya geçen işçileri de dahil ederek çoğunluk tespiti verdi. Bu bir yetki değildir sadece çoğunluk tespitidir. Bizde bu tespite haklı olarak dava açtık.

Yargı süreci devam ediyor. Tabii ki yargı karar verecek. Ancak bizim önemle vurguladığımız, bu yetki sadece 3 bin 500 kişi adına yapılan bir yetki. Oysa 2 Nisan öncesinde çıkan KHK’ya göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 4D’yle yeni kadroya geçen arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmeleri var. Çalışma Bakanlığı’nın 31.10.2020’ye kadar yapmış olduğu bir sözleşme.

Biz şunu söylüyoruz: Bu 3 bin 500 kişi adına yararlanılmayacak toplu iş sözleşmelerini toplam sayıya dahil etmelerinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Birçok hukukçudan da görüşlerini aldık. Sadece 3 bin 500 kişiyle bu yetkinin alınabileceğini dolayısıyla kararın yanlış olduğunu söylüyoruz. Yetki sürecimiz devam ediyor, yargı karar verecek ama taşerondan kadroya geçenlerin çoğunluğun tespitini vermesini kabul etmiyoruz. Bununla ilgili olarak hukuka güveniyoruz. Mücadelemizi vereceğiz, kararında bizle ilgili çıkacağını düşünüyoruz.

– 4D kadrosuna yeni geçenlerin sözleşme durumu nasıl olacak?

Alıç: 4D kadrosuna yeni geçen arkadaşlarımızla ilgili olarak 2 Nisan’da mahkemeye başvurduk. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Türkiye’de bir ilki başlatmıştır. Bu arkadaşlarımız normalde 6356’ya göre bir işyerinde, kurumda bir sözleşme varken ikinci sözleşmeyi yapamaz. Bu arkadaşlar 2 Nisan’dan sonra KHK’ya göre 31.10.2020’ye kadar bir sözleşme imzaladıkları için, biz 2 Nisan’dan sonra hem Sağlık Bakanlığı’ndan hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hem de üniversite de çalışan arkadaşlar adına örnek olsun, mevcut sözleşmemize dahil olsun diye dava açtık. Bunda da yargı sürecini takip ediyoruz.

– Yüzde 26’lık enflasyona karşın yapılan yüzde 4’lük zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alıç: 2019’da açıklanan asgari ücret sizinde bildiğiniz gibi 2 bin 558 lira brüt, 2 bin 20 lira da net ücret şeklinde oldu. Gerçekten son zamanlarda asgari ücrete yapılan en büyük zamlardan bir tanesi. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Fakat burada bir mağduriyet ortaya çıktı. Özellikle yüzde 4 zam alanların maaşlarına bu ay yüzde 4 şeklinde yansıtmadılar. Bir uygulama hatası olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Çalışma Bakanlığı’ndan açıklayıcı bir görüş istedik. Görüş geldiği zamanda yararlanmayan arkadaşlara yansıtılacağını düşünüyorum. Şu an nasıl yansıtıldığına gelecek olursak; Aralık ayında aldıkları maaşa yüzde 4 ilave ettiler. Dolayısıyla 2019’da asgari ücret 2020 lira olduğu için ve asgari ücretin altında kaldıkları için bu yüzde 4 uygulanmadı. Şu an ki artış itibariyle 2558 liranın yüzde 4’ünü koyduğumuz zamanda altında kaldılar. Sonuç olarak yüzde 4 artışı hiç bir arkadaşımız almadı. Bazı iş yerleri bunu uyguladı fakat uygulamayan iş yerlerini yanlış yaptıklarını belirttik. Bakanlıktan geri dönüş aldığımız zaman da zam almayan arkadaşlara haklarının verilmesini sağlayacağız.

– İşçi sendikalarında ve kurumlarda iş kolu kargaşası olduğunu biliyoruz. Bu sorun nasıl çözülebilir?

Alıç: Bu konuyla ilgi en büyük mağduriyet yaşayan sendikalardan bir tanesi Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane de çalışanlarla ilgili ciddi sorunlarımız var.

Bu sorunlara gelecek olursak; hastaneye gittiğin zaman kapıda çalışan arkadaşımızdan, başhekimliğe kadar çalışan herkes hastaya hizmet ediyor. Hastaya hizmet ettiklerinden dolayı, iş kollarının 17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler olması gerekiyor. Fakat acile giriyorsunuz temizlik yapan veya hastayı karşılayan işçilerimizin iş kolları enerjiye, genel işlere, büroya hatta metal iş kolunda çıkanları bile görüyoruz. Bununla ilgili olarak hem Mustafa Başoğlu döneminde hem rahmetli Hasan Öztürk döneminde büyük mücadeleler verdik. Gerekli bütün mercilere yazılı ve sözlü olarak müracaat ettik. Bakanlarla da görüştük. Hepsinin bize söyledikleri haklı olduğumuz yönündeydi. Fakat her nedense bu kanun haline gelip, meclisten geçerek iş kolları yönetmeliğinin düzelmesi sağlanmadı. Hala mağduriyet var.

Düşünün bir hastanede iş kollarından kaynaklı 7-8 tane sendika var. Bu hem iş barışını bozuyor, hem de oradaki düzeni bozuyor. Hastane çalışanlarının hepsi hastaya hizmet ediyorsa iş kolunun 17 No’lu Sağlık ve Sosyal Hizmet olması gerektiğini savunuyoruz. Son çıkan KHK’yla 2020’de düzeleceğine yönelik bilgiler aldık. 2020’ye kadar beklemeye gerek yok. Hem mevcut olan toplu sözleşmeden yararlanma adına avantajlı olacaktır hem de 2020’ye kadar beklemenin bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten işçi çok mağdur durumda.

– Peki, sağlık işçilerin genel sıkıntıları nelerdir?

Alıç: Hem işkollarıyla ilgili hem de yapmış oldukları mesleklerle ilgili sıkıntıları var. Aynı iş yerinde çalışan memur var, 4C, 4B, eski kadrolu işçiler, yeni kadroya geçen işçiler var. Aynı koltukta aynı hastaya hizmet ediyorlar. Ücretleri farklı, çalışma saatleri farklı. Bazılarına işçi diye ücret vermiyorlar, bazılarına eski işçi diye fazla mesai veriyorlar. Memur bugün 24 saat çalışabiliyor ama yanında ki aynı hizmeti veren işçi 24 saat çalışamıyor. Bu da hem maddi anlamda iş barışını bozuyor hem de vardiya disiplinini bozduğu için ciddi sıkıntılar meydana geliyor.

En çok 112’lerle ilgili çalışma sahalarında sorunlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında işçi bir hastanede asgari ücretin altında ücret alırken, bir başka hastanede asgari ücretin üzerinde ücret aldığını görebiliyoruz. Parasal anlamda ciddi sıkıntıları var. Mesai saatlerinde işçi, memur gibi bir ayrımın doğurduğu problemleri yaşıyorlar. Bu sorunların toplu sözleşmeye dahil olmaları durumunda düzelebileceğini düşünüyorum.

– Son dönemlerde sağlık çalışanlarına karşı şiddetin arttığını görüyoruz. Bu konu hakkında sizinle irtibata geçiyorlar mı?

Alıç: Şiddet olayları maalesef fazlasıyla var. Özellikle acil ve ambulans hizmetlerinde bu şiddete maruz kalıyorlar. Gece saatlerinde hastalar veya hasta yakınları alkollü olabiliyor. Acile geldiklerinde sıra beklemeksizin girişimde bulunmak istiyorlar. sonuç olarak burası bir acil servis, onun önündekiler de acil olarak buraya geliyorlar. Böyle durumlarda tartışmalarla daha sonra ise şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bu şiddeti tabi ki doğru bulmuyoruz. Zaten bununla ilgili gerekli yasalar çıktı. Bizde bunların takipçisi olacağız.

– Sendikal faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Alıç: Bir iş yerinde bir işçiye hizmet gidebilmesi için o sendikanın o iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapması gerekiyor. Hem sosyal haklar anlamında hem de çalışma sahasıyla ilgili olarak. Biz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda bu konuda yetkiliyiz. Çalışan arkadaşlarımızın iş yerlerinde ki sıkıntıları ve problemleri devam ediyor. Mevcut olan toplu iş sözleşmemizden yararlanmayla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Elimizden geldiği kadar çalışma hayatını, 6356 iş kanunu ve 4850 iş kanununu hem işverene hem de işçiye anlatıyoruz. İşçi mevcut haklarıyla ilgili ne kadar çok bilgili olursa bizde o kadar rahat ediyoruz.

Özellikle son zamanlarda 696’yla kadroya geçen işçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili ciddi sıkıntıları var. Mobbing uygulamaları çok fazla oluyor. İş verenler bu arkadaşlarımızın 4D yani kamuda daimi işçi kadrosuna geçtiğinin farkında değiller ya da kabullenemiyorlar. Bu durumda hala eski ihale şartnamesinde ki taşeron mantığıyla yaklaşmalarına neden oluyor. Örnek verecek olursak bir hasta bakım personeline boya yaptırabiliyorlar, temizlik yaptırabiliyorlar. Oysa hastanelerde veya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ihale genelinde hem temizlik ihalesi hem bakım ihalesi yapılmış. Aslında herkes kendi işini yapsa sorun baştan çözülecek. En çok bu sorunlarla muhatabız. Kurumlarda bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.

Sendika olarak sosyal faaliyet anlamında ve işçilere birebir hizmet anlamında elimizden geldiği kadar mücadelesini veriyoruz.

– Son olarak ne söylemek istersiniz?

Alıç: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak amacımız tek toplu sözleşme olsun. Tabi ki kişilerin diploması, eğitimleri farklı, çalıştıkları alanlar farklı doğal olarak aldıkları ücretler arasında farklılıklar olacaktır. En azından bir toplu sözleşmeye bağlı olmaları durumunda hem çalışma alanında hem sosyal haklar anlamında sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Hedefimiz, 2020’de sözleşmesiz işçi sayısını en az seviyeye düşürmek.

Tek hedefimiz kim hangi kadrodaysa, hangi kurumdaysa orada mutlaka bir sendika var, bir toplu iş sözleşmesi var. O sözleşmeye dahil olmalarını istiyoruz. Bizim tek temennimiz bu yönde.