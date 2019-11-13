Sağlık harcamalarında neden son sıradayız ?

Sağlık harcamalarında 36 ülke arasında sonuncu sırada olmamıza rağmen TUIK rakamlarına göre ülkemizde kişi başına sağlık harcaması, 2017 yılında 1,751 lira düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 15.9 artarak, 2,030 liraya yükseldi. Buna karşılık, kişi başı sağlık harcaması 2017 yılında 480 dolar düzeyindeyken 2018 yılında 430 dolar oldu
OECD üyesi 36 ülke arasında milli gelire oranla en az sağlık harcaması yüzde 4.2’lik oranla Türkiye’de
TÜİK verilerine göre, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 78 iken, 2018 yılında yüzde 77.5 oldu.
Kişi başına doktor ve hemşire sayısında da OECD ülkeleri arasında son sıradayız. 1000 kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında da Türkiye, sırasıyla 1.9 doktor ve 2.1 hemşire ile son sırada yer alıyor. 1000 kişi başına en çok doktor, 6.1 ile Yunanistan, hemşire sayısında ise 17.7 ile Norveç ilk sırayı bırakmıyor
Tabipler Odası yetkilileri hasta yoğunluğu nedeniyle doktorlarımız hastalarına muayene için ancak 5 dakika ayırabiliyor. Bu süre en az 20 dakika olmalıdır diyerek doktor ve personel sayısındaki bu yetersizliğe dikkat çekiyorlar.
Hastalarda istedikleri gibi muayene olamamaktan, randevu alamamaktan, MR ve ultrason çekimi için kendilerine verilen sürenin çok uzun olmasından şikayetçiler
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim dalında doktora semineri olarak düzenlenen bir çalışma da Türkiye’nin sağlıkta insan kaynakları profilinin uluslararası verilerle değerlendirilmesine mercek tuttu. Çalışmanın sonuçlarına göre; Türkiye’deki sağlık çalışanları sayısının uluslararası karşılaştırmada yetersiz olduğu vurgulandı.
Temennim odur ki Türkiye’nin diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektörün de de Avrupa ülkelerini yakalayıp hatta geçmesidir.