Sağlık çalışanlarının istekleri hatırlatıldı

Dünya Tabipler Birliği (DTB) pandemi nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çağrıda bulundu. Covid-19 nedeni ile yaşamını yitiren ya da hastalanan sağlık çalışanlarının isteklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunan birlik, ihtiyaçların karşılanmasına vurgu yaptı.

Özgür ALTIN/ANKARA

DTB, pandemi nedeni ile hayatını kaybeden veya hastalanan sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması için bir çağrıda bulundu. Özellikle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının özlük haklarının ailelerine verilmesini isteyen birlik, hastalananlar için de destek çağrısında bulundu.

ÖZEL OTURUM ÖNCESİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda pandemi ile ilgili özel oturum öncesinde açıklamalarda bulunan DTB Başkanı Dr. David Barbe, Covid-19’un meslek hastalığı olduğuna vurgu yaptı. Barbe: “ Sağlık çalışanları bugün COVID-19’un bir meslek hastalığı olarak tanınması, uğranılan gelir kaybının, tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması ve ölüm durumlarında geride kalan aile üyelerine gerekli güvencelerin sağlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu alanda kimi ülkelerin diğerlerinden daha ileride oldukları açıktır. Ne var ki bu korumanın hiçbir boşluk bırakmadan sağlanması gerekmektedir. Durumdan etkilenenlerin bu korumaya olan ihtiyacı gecikmeksizin karşılanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden sağlık personeli için yas tuttuklarını ifade eden Barbe sözlerine şöyle devam etti; “ Gerçek sayıyı bilmiyoruz ancak binlerle ifade edilmesi gerektiği açıktır. Bildiğimiz ise hekimlerin ilk hasta olanlar ve ölenler arasında olmalarıdır. Geçtiğimiz bahar ayları en kötü dönemdi; pek çok sağlık çalışanı uygun kişisel koruyucu donanım olmadan yoğun bakımda görev yaparken aile hekimleri ya da halk sağlığı alanında çalışan hekimler de topluma test uygulamaktaydı.”

‘KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATTILAR’

Sağlık çalışanlarının kendilerini tehlikeye atarak özverili bir şekilde çalıştıklarına değinen Barbe, şunlara değindi; “ Milyonlarca insan ölmüş, çok sayıda insan hastalanmış ve halen hastalığın pençesinde olanlar vardır ve yine pek çok insan da ‘uzun Covid’in kalıcı zararlarına maruz kalmıştır. Konunun olumlu yanı ise pek çok kişinin hijyen, mesafe, maske ve iyi havalandırılan iç mekanlar sayesinde güvende kalabilmiş olmasıdır. Gelgelelim, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları söz konusu olduğunda durum çok farklıdır. Bu insanlar bakım vermek için hastalarıyla yakın temas içinde olmuşlardır. Kendilerini tehlikeye atmak zorunda kalmışlardır.”

Pandeminin sonuna yaklaşılmadığını ifade eden Barbe şunları aktardı; “ Ancak, bir nokta şimdiden çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Bir pandemiye hazırlıklı olan ülkeler olmayanlara göre daha az sorunla karşılaşmış, bu ülkelerdeki insanlar daha az mağdur olmuştur. Bir pandemi hazırlık planının çekmecede duruyor olmasını yeterli sayanlar olmuştur. Bunun ölümcül bir yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Her ülkenin, düzenli olarak güncellenen ve eksiksiz finanse edilen kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı vardır. Yine çok açık olan bir başka nokta da şudur; bu ilk pandemi olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha iyi yatırım yapmamız gerekmektedir ve buna hemen başlanmalıdır.”