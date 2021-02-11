Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı (2)

Özlem YURTÇU KARABULUT – Burçak BOZKUŞ – Güven USTA – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. İlk dozu 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanan aşılar bugün ikinci dozla devam ediyor.

14 Ocak’ta ilk doz koronavirüs aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına bugün ikinci doz yapılıyor. 13 Ocak’ta Bilim Kurulu üyeleri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak’ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bugün ise 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde de sabah 08.30 sıralarında başlayan aşılama gün boyunca devam edecek.

“BU HASTALIK İÇİN DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEĞİZ”

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve 2.doz aşıyı olan Şengül Güney, “En azından bu hastalık için daha güçlü hale geleceğiz. Hastaneye güvenle gelebileceğiz. Onun için 2. dozu olduğum için çok mutlu ve güvende hissediyorum. İlkinden sonra herhangi bir reaksiyon hissetmedim. Gayet rahat geçti süreç. Şu anda da gayet iyi hissediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrar” dedi. Aşı olan Genel Cerrahi Uzmanı Berk Gökçek ise, “Çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. İlk dozu da olmuştuk. Herhangi bir sıkıntı olmadı. İnşallah faydasını görürüz ve bu olay biter. Virüsten kurtuluruz. Tek istediğimiz o. Başka bir dileğimiz yok” diye konuştu.

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