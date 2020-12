Sağlık çalışanların en zorlu yılı oldu, 2021’den beklediklerini anlattılar

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜSLE mücadelede bir yıl geride kalırken sağlık çalışanları 2020 yılını nasıl geçirdiklerini anlattı. Salgınla zorlu mücadelede ön safta yer alan çalışanları da virüse yakalandı. Kimi sağlık çalışanları maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen bu yıl 120 bin sağlık çalışanın koronavirüse yakalandığını ve 216 sağlık çalışanının da virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde 2020 yılı geride kaldı. Bir yıl sona ererken, şüphesiz en çok yorulanlar salgınla mücadelede en ön cephede savaşan sağlık çalışanları oldu. 2020 yılı boyunca yaşananları ‘kelimelerle ifade etmek zor’ diyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bir yıl boyunca süren mücadelelerinden söz etti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK YORULDU”

Zorlu bir yılı geride bıraktıkların ve çok yorulduklarını ifade eden Prof. Dr. Gönen, “Mayıs’ın ikinci yarısından itibaren vakalar önce bir stabilleşti. Daha sonra Temmuz Ağustos aylarında stabil gitti. Daha sonra bildiğiniz gibi ikinci bir pikle karşılaştık. Önceki zirveden çok daha fazla hastayla karşılaştık. Pandeminin ik günleriyle karşılaştırırsak onun 8-10 katı hastayla karşılaştık. Tsunami gibi gelmeye başladı. Kasım ve Aralık ayında yine stabilleşme yaşamaya başladık. İlk başvuru polikliniğimize bin 500 hasta başvururken şimdi 400 hasta başvuruyor. Tünelin ucunda ışığı görmeye başladığımızı söyleyebiliriz ama sağlık çalışanları çok yoruldu. Neredeyse tükenmişlik sendromuna girmeye başladı. Türkiye genelinde 120 bin sağlık çalışanı kovid pozitif oldu. 216 sağlık çalışanını bu salgın döneminde kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 660 çalışan pozitif oldu. İki sağlık çalışanımız da hayatını kaybetti. Aşılanma olsa bile 2021 yılı sonu ya da son baharına kadar maske ve mesafe kurallarına uyarak geçirmek zorunluluğumuz var diye düşünüyorum” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Koronavirüs sürecinde eğitimlere ara verilmesi nedeniyle en çok öğrencilerini ve ders anlatmayı özlediğini belirten Prof. Dr.Gönen, “2021 yılında tedbirleri elden bırakmadan eski günlerimize döneme arzusundayız. Biz sağlık çalışanı olmanın ötesinde bir de eğitim öğretim yuvasıyız. Öğrencilerimiz okullarını, biz öğrencilerimizi çok özledik. Bir an önce kavuşmayı bekliyoruz” diye konuştu.

YARDIMSEVER VATANDAŞLAR BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Doktorlardan temizlik işçilerine, hemşirelerden güvenlik görevlilerine kadar binlerce kişi hastaların tedavi edilmesi için canla başla mücadele ediyor. Pek çok sağlık çalışanı bu süreçte ailesinden, çocuklarından ayrı kaldı. Onlardan biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selma Kaçar, “Bazılarımız çocuklarını bırakacak yer bulamadı hastaneye getirip burada baktı. Servislerde nöbetlerde bir şekilde çocuklarının online derslerini burada yaptırdı. Çoğumuz ailemizle uzun süre görüşemedik ama bunun yanında güzel şeyler de oldu. Yardımlaşmanın, birbirimize destek olmanın ne demek olduğunu gördük. Yardımsever halkımız destek amacıyla maske aldı, evinde kek börek yaptı getirdi nöbet tutan arkadaşlarımızın yanında olduğunu gösterdi. Türkiye’deki tüm hemşire arkadaşlar hastaların her zaman yanındaydı. Refakatçi olmadığı için her şeyiyle hemşireler ilgilendi. Hepsinin eline sağlık. En ufak bir şeyde ben de virüsü kaptım mı diye endişe ediyorduk. Testlerimiz negatif çıktığında ‘bu sefer de yakalanmadık’ diye seviniyorduk. Ancak ben de Kasım ayı başında bu hastalığa yakalandım” dedi.

“’BANA BİR ŞEY OLMAZ’ DİYEN ÇOK KİŞİ VARDI”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid-19 İlk Başvuru Polikliniğinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuz Tuysuz, ilk günlerde çok zorlandığını belirtti. Pandeminin ilk günlerinde babasının koronavirüse yakalandığını ve yoğun bakım ünitesinde hala mücadele ettiğini söyleyen Tuysuz, “İlk başlarda çok zordu. Çok kalabalıktı. Bir şekilde üstesinde gelmeye çalıştık. 1 metre mesafeye uyun dediğimizde dinlemeyen, umursamayan ‘bana bir şey olmaz’ diyenlerle karşılaştık. İlk başvuru polikliniğinde çalışmaya başladığım 5’nci gün babam pozitif oldu. Daha sonra yoğun bakıma yatırdılar 3 ay yoğun bakımda kaldı. Şimdi diğer hastalıklar nüksetti. 4.5 aydır yoğun bakımda. Öğle aralarında onun yanına gidip geliyor babamla ilgileniyorum. Çok zor bir süreç umarım 2021 yılı 2020 yılı aratmaz. Herkese sağlıklı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

