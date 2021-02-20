Sağlık çalışanları, karda 2 kilometre yürüyerek yaşlı kadının aşısını yaptı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Sarız ilçesine bağlı kırsal Dallıkavak mahallesinde oturan 84 yaşındaki Güzel Çelik’in ikinci doz koronavirüs aşısı, karla kaplı bölgede yaklaşık 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kayseri merkez ve 16 ilçede koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık kuruluşlarına gitme imkanı olmayan vatandaşlara ise aşıları evlerinde uygulanıyor. Sarız ilçesinin kırsal Dallıkavak mahallesinde oturan Güzel Çelik’e ikinci doz koronavirüs aşısı da evinde yapıldı. Sağlık ekipleri, araçla mahalleye ulaşmasına rağmen, Güzel Çelik’in evine giden yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle yürümek zorunda kaldı. Sağlık çalışanları, yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde yürüyerek yaşlı kadının evine ulaşarak, ikinci doz koronavirüs aşısını uyguladı. Güzel Çelik’in teşekkür ettiği sağlık çalışanları, aşı uygulamasından sonra araca kadar tekrar yürüyerek gitti.

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