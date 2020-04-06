

İnsanlık zor zamanlardan geçerken, hislerin ve hassasiyetlerin söz konusu olduğu dönemlerden insanlığı tehdit eden- sağlık sorunları son zamanlarda bunlardan birdir- bazen kelimler anlamlarını yitirir. Dil dediğimiz şey hem gücünü hem de etkinliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.



Bu hisler ve hassasiyeteler, varlıklarını ne kadar uzun süre sürdürürse, insanlar günlük yaşamlarına alışırlar. Normal zamanlarda bazı sözcükler toplumu harekete geçirirken, bir anda sözcükler günlük hayatın ve konuşmanın bir parçası haline gelir ve sıradanlaşır.

Bu zor zamanlarda, işte o kavaramın gerçekten anlamını ifade edecek şekilde vurgulamamız gerektiğinde, farklı bir tabir bulma şansımız kalmıyor. FEDAKARLIK!!!…



Toplum yaşamını sürdürürken çeşitli işlerin yapılması gerekmektedir. Zamanla toplumsal hayatın çeşitlenmesi, işlerin karmaşık hale gelmesi, çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasına ve uzmanlaşmasına neden olmaktadır. İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan sağlık mesleği içerisindeki doktorluk, bin yıllardan daha fazla bir tarihi geçmişi bulunmaktadır.

İbni Sina tarihte modern tıbbın kurucusu olarak bilinir. Doktor kelimesi Orta Çağ Avrupa’sında bilgiyi öğrenen, öğreten ve yayan anlamına gelmektedir.



Ülkemizde Doktorluk Eğitimi 6 yıldır. Bazı üniversitelerde hazırlık eğitimiyle bu süreç biraz daha uzar. Altı yıllık eğitimin sonunda mezun olan doktor adayları pratisyen hekim olarak adlandırılırlar. Pratisyen hekimler bu şekilde çalışabilirler. Uzman olmak isteyen hekimler için başka bir süreç başlar. TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavına girip başarılı olanlar seçtikleri unvana göre farklı yıllar tekrar eğitim alarak uzman doktor olurlar. Zor süreçlerden geçerler, uzun çalışma ve eğitimleri, yorucu olması yanında bir o kadarda insani duyguların gelişmesini sağlar.



Bütün insanlık zor bir zamandan geçiyor. Covıd 19 virüsü artık toplumun her kesimince bilinmekte ve günlük hayatımızı sınırlandırır hale gelmiş bulunmaktadır. Çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkardığı gibi en başta, insanın yaşam hakkını ortadan kaldıran bir tehdit olarak var olmaya devam etmektedir.

Bazı meslekler vardır ki insani duyarlıkları çok yüksektir. İşlerini itinayla yaparlar. Verdikleri kararların geriye dönüşü yoktur. Yaptıkları işin duyarlılığının çok yüksek olması nedeniyle mesleki bilgi ve becerilerinin çok yüksek olması beklenir.



İşte sağlık çalışanları için toplumun karşı karşıya kaldığı ve yaygın bir salgın olarak herkesi etkilediği dönemlerde, Fedakârlık kelimesi sağlık çalışanları için diğer kelimelerden daha farklı bir anlam ifade eder.



Salgın nedeniyle toplumun sağlık çalışanlarından beklentileri artmıştır. Bu dönemde kendilerine çok ihtiyaç duyduğumuz birçok çalışanı olan sağlık çalışanlarımız, kendi hayatlarını hiçe sayarak ön cephede kahramanca savaşmaktadırlar. Birçok sağlık çalışanımız ve başta doktorlarımız olmak üzere bu hastalıktan etkilenerek hayatlarını kaybetmektedirler.

Uzun zamandır her meslekte bir değersizleştirme yaşanmaktadır. Sağlıkta metalaştırılarak alınır satılır hale getirildi. Sağlık sektörünün, günümüzde karşılaşılan sorunun ciddiyeti de dikkatte alınırsa, kamusal bir meslek olduğu, gerekli değerin mesleğin gelişmesi ve onun uygulayıcıları olan sağlık çalışanlarına daha fazla özen ve önemin verilmesi gerektiği bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı görüldü.



İşte son zamanlarda toplumun sağlığını emanet ettiğimiz sağlık çalışanları başta doktor ve hemşireler olmak üzere yeniden umut kaynağımız oldular. Her ölümün karşısında bir yaşam, her çaresizliğin karşısında toplumun çare beklediği bir kurtarıcı oldular.

Toplum için bütün meslekler değerlidir ve önemlidir ama sağlık mesleğini yürütenlerin, insanı yaşatma özelliği bir adım daha önemli hale getirmektedir. İnsan türünün geleceğe taşınmasında, varlığının korumasında, insanı yaşat ki toplum yaşasın anlayışını koruma ve geliştirmede başka bir anlam taşımaktadırlar.



Fedakârlık kavramı, bu zor zamanlardan geçerken sağlık çalışanları için diğer mesleklere göre daha kendi yaşamlarına mal olsa da yüksek insani duyguları yaşatmalarında farklı bir anlamı ifade etmektedir. Diğer her şey bunun yanında kifayetsiz kalmaktadır.

İyi ki varsınız. İyi ki bütün çıkarların üstünde insanı yaşatan yemininize sadıksınız.

Bu günlerde fedakârlığın adı sağlık çalışanları ve doktorların adıdır.

Toplum olarak bizi ve geleceğimizi bütün çıkarların üzerinde düşünmeniz ve kendi yaşamınızı çekinmeden fedakârca tehlikeye atmış olmanızdan, insanlık olarak hepimiz, her birinize minnettarız.