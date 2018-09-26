Sağlık Çalışanı ve Miyatürist Çelebi Eşkara,” Eserler gerçekçi olmak zorundadır. Yoksa hiçbir anlamı olmaz. Bu iş gerçekten hayal dünyasıyla gerçeğin bir araya gelerek dışa vurmasıyla oluşan bir iştir”

Ülkemizde fazla ilgi görmeyen sanatlardan biri olan minyatür sanatı adeta can çekişiyor. Unutulmaya yüz tutan minyatür sanatını yaşatmaya çalışan birçok kişi hem profesyonelce hem de amatörce yaşatmaya çalışıyor.

Minyatür sanatı tanım olarak iç dünyanın dışa vurumu olarak yorumlanıyor. Bu tanıma en güzel örnek ise kendisi sağlık çalışanı olmasına rağmen hobi olarak başladığı minyatür sanatında profesyonel eserler ortaya çıkaran Çelebi Eşkara.

Ali Baran Fayık ve Çelebi Eşkara





Minyatür sanatına amatör olarak başlayan ve hobisini profesyonelleştiren Çelebi Eşkara ile günümüzde kaybolmaya başlayan minyatür sanatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Çelebi Eşkara,”1974 Kırıkkale doğumluyum. Öğrenim hayatımı Ankara’da tamamladım. Okul hayatımı tamamladıktan sonra 1995 yılından itibaren sağlık sektöründe çalışıyorum. Asıl konumuz olan minyatüre yeteneğim olan resim ile başladım. Kendimi keşfettikten sonra bu alana yöneldim.

Minyatüre başladıktan sonra kendimin rahatladığını gördüm. İçimde var olan cevheri dışarıya çıkarmaya başladım. Minyatürü ilk olarak internette gördüm ve hoşuma gitti. Bende yapabilirim dedim ve başladım. Daha sonra çeşitli araştırmalar yaptım. Balsa ağacını keşfettim. Bu ağacın önemi işlenmesinin kolay olmasıdır” dedi.

Bir minyatür eserinin ortaya çıkması yaklaşık bir hafta sürüyor. Esere başlamadan önce kafamda bir kurgu yapıyorum. Daha sonra hayata geçiyorum. Bu eserlere kendi subjektif duygularımı katıyorum. Minyatüre bizim ülkemizde fazla rağbet gösterilmiyor. Yurt dışında ise olağanüstü önem gösteriliyor. Yaptığım eserlerin üstünde çok da profesyonelce yapılmış eseler de var. Daha iyi eserlerin ortaya çıkması için atölye ve tam donanımlı malzemelerin olması gerekiyor. Ben eserlerimi evimin balkonun da yapıyorum” şeklinde konuştu.

İlk eserim kuzine sobasıydı

Eşkara,” Keşiflerimi tamamladıktan sonra ilk eserim olan kuzine sobasını yaptım. Soba minyatürü benim acemilik eserimdir. Bodrum evi, Köy evi, Ev önü, Köy aletleri, Mutfak eserlerim ustalık eserimdir. Bu eserlerde çocukluğumda yaşadığım ortamları ele aldım. Çünkü ben köyde yetişen birisiyim. Eski günlerin özlemini çektiğim için böyle minyatürler yaptım.

Minyatür yetenek isteyen bir sanattır

Minyatür eserleri yaparken ölçülerin çok önemli olduğunu belirten Eşkara,” Bu eserler gerçekçi olmak zorundadır. Yoksa hiçbir anlamı olmaz. Bazı eserlerimde oymacılık da yaptım. Bu iş gerçekten hayal dünyasıyla gerçeğin bir araya gelerek dışa vurmasıyla oluşan bir iştir. Minyatür yaparken genellikle kullanılan malzemeler balsa ağacı, çeşitli yapıştırıcılar, foreks dekota, strafor, su bazlı vernik gibi malzemeler kullanıyorum. Bu iş incelik, heves, yetenek isteyen bir iştir.

Minyatür koskoca dünyada küçücük bir parça anlamına gelir. Gerçek dünyada yaşayamadıklarımızı hayal ile yaşayabilir hale getiriyoruz. Minyatür ile ilgili kurs veren yer bilmiyorum. Bu iş her gün yeni hayal gücü ile ortaya eser çıkarabilen bir sanat. Eğer yaptığım işi yapım aşamasında beğenmiyorsam o iş olmuyordur. Beğenmediğim bir işi de ortaya çıkarmam. Yaptığınız iş içinize sinecek.

Minyatür sanatı insanı rahatlatan bir sanattır. Bazen eve geldiğim zaman iş stresinden kurtulmak için kendimi hemen sanata veriyorum. Beni gerçek dünyadan alıp hayal dünyama götürüyor. Bu işi götürebileceğim yere kadar götürmek istiyorum. Bu işi yaparken bana destek olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer ailem bana destek olmasaydı bu işi buraya kadar getirmezdim” dedi.

Çelebi Eşkara,şu an Özel bir hastanede anjiyo laboratuvarında sorumlu hemşiresi olarak çalışmasına rağmen fırsat buldukça sanatsal çalışmalarına devam edebiliyor.