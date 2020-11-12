Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi açıldı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin ‘sağlık’ temalı tek üniversitesi unvanına sahip Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ve üniversite bünyesinde 5 ilde yeni kurulan tıp fakültelerinden biri olan İzmir Tıp Fakültesi’nin 2020-2021 akademi yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün katılımı ile online olarak gerçekleşti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye’nin ‘sağlık’ temalı tek üniversitesi unvanına sahip Sağlık Bilimleri Üniversitesi (S.B.Ü) ve üniversite bünyesinde 5 ilde yeni kurulan tıp fakültelerinden biri olan İzmir Tıp Fakültesi’nin açılış töreni öğrencilerin online katılımıyla gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr Enver İlhan, SBÜ İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Behzat Özkan, SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu, öğretim üyeleri ile az sayıda öğrenci ve veli katıldı.

‘HEKİMLİK İNSANI SEVME MESLEĞİDİR’

Beyaz önlük töreninde konuşan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Enver İlhan “Beyaz önlük giyme töreni tıp öğrencisi için hekimlik yolunda önemli dönüm noktası ve hekimliğe atılan ilk adımdır. Sizler bugün burada, dünyanın en eski mesleklerinden biri olan fedakarlık, hoşgörü ve olağanüstü çalışma azmi ve kararlılığı gerektiren önemli bir aşamasındasınız. Özgüvenli bir şekilde kutsal ve saygın bir mesleğin ilk adımlarını atarken giydiğiniz bu beyaz önlük; saflığın, temizliğin, dürüstlüğün, şeffaflığın, sevginin, zorluklarla mücadele etmenin, fedakârlığın ve umudun ifadesidir. Sizler; salgınlar, depremler, su baskınları, yangınlar ve diğer bütün felaketlerde zarar gören insanlara yardım için cephenin en ön saflarında olacaksınız. Bu yoldaki temel ilkeniz insanlara faydalı olma üzerine kurulu olacaktır. Hekimlik, insanı sevme mesleğidir. İnsanı seviniz ve saygı duyunuz” dedi.

‘MESLEĞİNİZİ İCRA EDERKEN YAPACAĞINIZ HİZMETİN ULVİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN’

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu konuşmasında; “Sizler yeni açılan SBÜ İzmir Tıp Fakültesi’nde eğitim alacaksınız ama bağlı olduğunuz üniversite temeli 1894’te atılmış çok köklü bir kurum olup çok donanımlı eğitim kadrosuyla eğitileceksiniz. Öğrencilerimizin de bugün giydikleri beyaz önlükler insanlık tarihi kadar eski olan doktorluk mesleğinde en önemli günleridir. Hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Behzat Özkan da konuşmasında, “Sevgili öğrencilerimiz size önerim; bu meslekte disiplini elinizden bırakmayın ve mesleğinizi icra ederken yapacağınız hizmetin ulvi olduğunu unutmayın. Bizler hocalarınız olarak geçmişi yüz yılı aşmış bu heybetli kuruluş olan SBÜ’nün çatısı altında; sizlerin yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti her anlamda göstereceğimizden emin olun” dedi.

Tören, Dekanlık önünde kurdele kesimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI