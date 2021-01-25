Sağlık Bakanlığı, aşılanan sayısını il il paylaşıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nca oluşturulan ‘Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ sayfasında aşılanan kişi sayısı iller bazında da açıklanmaya başlandı. Buna göre bugün öğle itibarıyla İstanbul’da 231 bin 904, Ankara’da 126 bin 172, Ardahan’da ise bin 374 kişi aşılandı.

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor. İlk olarak sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşılama çalışması, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personelin aşılanması ile sürdü. Çin’den bu sabah getirilen 6,5 milyon doz aşı ile aşılama çalışması yurt genelinde devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan ‘https://covid19asi.saglik.gov.tr/’ adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı. Haritada Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Bugün öğle itibarıyla ülke genelinde aşılanan sayısı 1 milyon 269 bin 424 kişiye ulaşırken, İstanbul’da 231 bin 904, Ankara’da 126 bin 172, İzmir’de ise 78 bin 968 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise bin 374 ile Ardahan’da olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de aşı programının günlük gelişimini artık canlı olarak izleyebilirsiniz. Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

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