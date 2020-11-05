Ana Sayfa Güncel Haberler Sağlık Bakanı Koca hastanede depremzedeleri ziyaret etti/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
SunExpress’ten İzmir’e destek
Ahmet İSTEK/ANTALYA,(DHA) - TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir'e destek olmak için kolları sıvadı. İzmir'in havayolu...
Bolvadin’de, zemindeki kayma ve evlerdeki çatlaklar mahalleliyi tedirgin etti
İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesindeki 2 mahallenin zemininde oluşan kayma nedeniyle evlerde ve istinat duvarlarında çatlaklar oluştu. Evlerindeki çatlaklardan dolayı korku...
Fransa’da trafikteki OHAL yoğunluğu drone’la görüntülendi
Fransa, (DHA) - Fransa, koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle bugün itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması ülkede trafiği durma noktasına getirdi. Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi de etkilemeye...
Gebelikte tüketilen işlenmiş gıda bebek gelişimine zararlı
Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme kadar fazla gıda alımının da bebek için zararlı olduğunu belirten Op. Dr. İlknur Sayar, “İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır” dedi.