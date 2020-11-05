Sağlık Bakanı Koca hastanede depremzedeleri ziyaret etti/ Ek fotoğraflar

Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme kadar fazla gıda alımının da bebek için zararlı olduğunu belirten Op. Dr. İlknur Sayar, “İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Besin değeri yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır” dedi.