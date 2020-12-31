Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli...