Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılı İstanbul’da bulunan Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli sağlık çalışanlarıyla karşıladı. Bakan Koca, “2021 salgını bitiren yıl olacak” dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Yeni yılı İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezi’nde, görevleri başındaki çalışma arkadaşlarımızla karşıladık. Sağlık çalışanlarımızın gayreti, milletimizin desteğiyle 2021 salgını bitiren yıl olacaktır. ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ tarihe onların başarısı olarak geçecektir” dedi.
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