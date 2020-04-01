1 Nisan 2020 tarihinde 14 bin 396 test yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277’ye yükseldi.

Bakan Koca: Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Özellikle sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu yaygın yapmak istiyoruz. Test sayısı artacak pozitif vaka sayısı artacak ama önemli olan hayatını kaybeden hasta sayınını minimalize etmek. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

Bakan Koca İstanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60 lara yakın. Daha son İzmir izliyor, sonra Ankara izliyor. 39 ilimizde can kaybımız var. Ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak ve Sakarya şeklinde devam ediyor.

Bakan Koca: Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75’i 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybedenlerin yüzde 69’u tansiyon hastası, yoğun bakımda olanların yüzde 63.3’ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

Bakan Koca: 601 sağlık personelinde pozitif vaka var.