Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka sayısı 28 bin 351

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Kasım Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybederken 6 bin 814 yeni hasta tespit edildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, yeni hasta sayısıyla birlikte bugün Türkiye’de toplam 28 bin 351 vakanın tespit edildiğini duyurdu.

akan Koca’nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bir ülkenin çok yarar sağladığı tedaviyi bir başkası yararsız ilan edebiliyor. Her ülke kendi şartlarında virüsle mücadele ediyor.

Ülkeler sosyoekonomik düzeyler, geçmiş tecrübeleri ve imkanlarına göre virüsle mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Ülkemizde hastalık görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdik.

Aile hekimleri, çağrı merkezleri vasıtasıyla izolasyondaki kişilerin takibi yapıldı. Tüm hastaları ve şüphelileri kontrol ettik. Bu veri tabanımızı HES koduyla kurumlarımızın kullanımına açarak kendi önlemlerini almasını sağladık.

Tanı kiti koruyucu malzeme teminini artırmak için ülke kaynaklarını seferber ettik. Kendi aşımızı üretmek için bilim adamlarımıza her türlü desteği sağladık.

Kurban bayramı sonrası Anadolu’da hızlı bir artış yaşandı. Öngördüğümüz artışların kısa zamanda kontrol altına alındığını gördük. Hastanelerimizde yoğun bakım kapasitesini artırdık.

“AÇIK TEST POLİTİKASINA GEÇTİK”

Temmuzdan sonra veri tablomuzda hasta kavraını kullanmayı tercih ettik. Ağır hasta sayısını her gün kamuoyuyla paylaştık. Testi pozitif olanları HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün. Açık test politİkasına geçtik. Semptom göstermeyen hastalarımızı da tabloda göstermeyi planlıyoruz. Vakalar da veri tablosunda yer alacak.

Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum.

Vatandaşlarımız kendi isteği ile test yaptırabilmektedir. Kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız.

Sağlık personelinden başlayarak risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz.

İSTANBUL, KOCAELİ, BURSA VE İZMİR’DE 3. ZİRVE YAŞANIYOR”

Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız.

İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50’nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu.

İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep’te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor.”

İstanbul’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’lere dayanmış durumda. Ankara’da servis doluluk oranı yüzde 62,3, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 28,9. İzmir’de yoğun bakım doluluk oranı 76,5’e kadar çıktı. Bursa’da yoğun bakım ünitesi doluluk oranı 75,8. İzmir’de deprem sonrası artış yaşandı.

Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, ‘hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar’ kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir.

“SON 24 SAATTE 28 BİN 351 YENİ VAKA”

Son 24 saatte 168 can kaybı, 6 bin 814 yeni hasta var. Bugünkü YENİ vaka sayısı 28 bin 351. Geçmişe dönük vaka sayıları da tabloda açıklanacak.