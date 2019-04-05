Sağlık alanında birçok ülkeden iyiyiz

Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık alanında birçok ülkeden iyi olduğunu söyledi.



Her yıl 7 Nisan’da insan sağlığını tehdit eden ve hastalıklara zemin hazırlayan koşul ve etkenlere dikkat çekmek için kutlanan Dünya Sağlık Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kent Üniversitesi’nden Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, “Son yıllarda inşa edilen modern ve donanımlı sağlık tesislerinin artması ile Türkiye sağlık alanında birçok dünya ülkesinden daha iyi konuma geldi” dedi.

Halkın sağlık konusunda bilinçlendirilmesinde devlet kurumları, belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve üniversitelerin, planlı çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Pehlivanoğlu, “Tıp fakültelerinde yetişen hekim ve diğer sağlık çalışanları, ülkemizin bu alanda ileri gitmesinde son derece etkili olmuştur. Kamunun sağladığı güvenceler, özel sağlık sigorta sistemi ve toplumsal talep, son yıllarda inşa edilen modern ve donanımlı sağlık tesislerinin sayısının artmasını sağlamaktadır. Gerek kamu gerekse özel sektörün hastanelerinde en ileri teknoloji ve kaliteli hizmete ulaşmak olasıdır. Hekimleri, akademisyenleri ve tıp biliminin en ileri uygulamaları ile Türkiye, sağlık alanında dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi bir konumdadır” diye konuştu.

“EN ZOR OPERASYONLAR AVRUPA VE ABD’DEN DAHA UCUZA YAPILIYOR”

Yurt dışından Türkiye’ye tedavi için gelen hasta sayısının son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Pehlivanoğlu, “Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok farklı bölgeden insanlar tedavi için Türkiye’yi tercih ediyor. En zor operasyon ve tedavi yöntemleri ülkemizde Avrupa ve ABD’ye göre çok daha düşük maliyetlerle uygulanıyor. Türkiye kaliteli sağlık tesisleri, kendi alanlarında ileri derecede uzmanlaşmış hekimleri ve teknolojik hastaneleri ile bölgesinde bir yıldız gibi parlamaktadır. Başta estetik ameliyatlar olmak üzere birçok tıbbi işlem için Asya, Balkanlar, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’ye hasta akını oluyor. Çevremizdeki savaş ve yaşam koşullarının doğurduğu göç hareketleri de yabancı hasta havuzunun artmasına katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

TIP ÖĞRENCİLERİNE ÖNERİLER

Tıp öğrencilerinin sürekli okumaları ve sağlık literatürünü takip etmelerini söyleyen Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, “Öğrencilerimizin tüm eğitim dönemi boyunca hissetmeleri gereken, insanlığa verecekleri hizmetin gururu ve mutluluğu olmalıdır. Bu eğitimle kazanacakları bilgiler ve çeşitli yetenekler onların topluma ve bireylere çok değerli katkılarda bulunmalarını sağlayacaktır. İnsan sağlığı kutsal bir konudur. Başarılı bir sağlık çalışanı olmak için sürekli okumak ve farklı deneyimleri edinmek son derece önemlidir. Öğrencilerimizin uluslararası sağlık literatürünü takip etmelerini, farklı hastanelerde ve kültürlerde çalışmalarını öneririm. Mümkünse başka ülkelerde kısa süre için bile olsa çalışsınlar. Mutlaka sevdikleri alanlarda uzmanlaşsınlar. Kendi konularını gerçekten iyi öğrensinler. Unutmasınlar ki, bugün öğrendikleri kısa zaman içinde yetersiz kalacaktır. Değişmeye ve gelişmeye hazır ve yatkın olsunlar” dedi.