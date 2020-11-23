Sağlığımıza 201 milyar 31 milyon TL harcadık

Sağlık harcamaları istatistikleri belli oldu. 2019 yılındaki sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sağlık ile alakalı medya yansımalarını çıkardı. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçen yıl sağlık ile alakalı 500 bin 591 haber çıkışı olduğu görüldü. Yine aynı dönemde sağlık kurumları ile alakalı çıkan haber adedi ise 971 olarak gözlenirken, sağlık harcamalarının 811 habere konu olduğu kaydedildi.

HARCAMALAR HER YIL ARTIYOR

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık harcamaları istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2019 yılındaki sağlık harcaması 201 milyar 31 milyon TL olurken, 2018 yılına oranla yüzde 21,7 arttığı kaydedildi. Bu harcanan tutarın da 156 milyar 819 milyon TL’si genel devlet sağlık harcaması olarak yapılırken, özel sektör sağlık harcaması 44 milyar 212 milyon TL oldu. Sağlık harcamalarının büyük bir çoğunluğu da hastanelere yapıldı. Geçmiş yıllardaki sağlık harcamalarına bakıldığında ise 2018’de 165 milyar 2014’te 95 milyar, 2010 yılında ise 62 milyar olduğu gözlendi. 2019 yılındaki kişi başına yapılan sağlık harcaması ise 2 bin 434 TL olurken, bunun 2018 yılında 2 bin 38 TL olduğu kaydedildi.