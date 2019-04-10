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10 Nisan 2019
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Sağduyulu bir başlangıç

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mansur Yavaş göreve sağduyulu bir başlangıç yaptı. Anıtkabir’e mazbatasını aldıktan sonra gitti, Ekrem İmamoğlu’nun yarattığı tartışmalara yol açmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Esenboğa Havaalanı’nda karşılayanlar arasında yer alması da iyi oldu.

Yaptığı ilk açıklamalar da, seçimi kaybeden tarafı kızdıracak türden değildi, olgun bir üslup taşıyordu.

Koltuğuna oturduktan sonra belediye personeline gönderdiği yazılı mesajdaki şu ifadelerine de herhalde hiç kimse itiraz edemez:

“Biliyorum ki bugüne kadar Ankara’mız için çok güzel hizmetlere imza attınız, başarılı çalışmalar gerçekleştirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnanıyorum ki insana saygılı, aklı ve bilimi esas alan, demokratik ve şeffaf yönetim anlayışımızla çok daha güzel hizmetlere birlikte imza atacağız. Tüm ilçelerimizin sorunlarını el birliğiyle çözecek, Ankaralı hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm olacağız. Her güne ‘Haydi Bismillah’ diyerek elbirliğiyle başlayalım.”

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CHP’de kampanya sürecinin parlayan yıldızı Ekrem İmamoğlu idi. Ama seçim sonrasındaki tutumuyla kazandığı sempatinin bir bölümünü kaybetti.
Mansur Yavaş ise seçim sonrasının gözde ismi olmayı başardı.

Dileyelim ki bu tutumunu sürdürür, kavga etmeden, kırıp dökmeden başarılı bir hizmet dönemi geçirir.

Hemen ifade etmek gerekir ki, belediye meclisinde Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu nedeniyle işi hiç de kolay değil.

Ama sakin, sağduyulu, uzlaşmacı tutumunu sürdürürse tüm zorluklara karşın çok şey yapabilir.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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