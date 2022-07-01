Sağanak yağış, Tatlıçay’ın debisini yükseltti

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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) – ÇANKIRI’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Tatlıçay’ın debisi yükseldi.

Kent merkezinde gün içerisinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak yağış nedeniyle, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kent merkezinden geçen Tatlıçay’ın debisi de yükseldi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Tatlıçay üzerinde incelemelerde bulundu. Yağışlı havanın yarına kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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