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Sagalassos sürprizlerle dolu

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Burdur’un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, Sagalassos’un her zaman sürprizlerle dolu olduğunu belirterek, “Geçen hafta bir Tyche başı (şehrin korucusu) bulduk. Bu bizi heyecanlandırdı, çok büyük bir sürpriz oldu bizim için” dedi.

Ağlasun ilçesinde, antik dönemde ‘Pisidia’ olarak bilinen bölgede yer alan, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilen Sagalassos Antik Kenti’nde başlayan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Belçika Leuven Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome, hamam bölümündeki konservasyon projesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Prof. Dr. Poblome, “Sagalassos 2019 kazı döneminde 50 işçi ve 60 bilimsel personel çalışıyor. Konservasyon projesi olarak hamam bölümünde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene hamamın ‘Frigidarium’ olarak da bilinen ana soğukluk kısmının turizme açılmasını planlıyoruz. Bu sene kazılarımızı en yoğun şekilde Yukarı Agora ve etrafında yapıyoruz. Yukarı Agora’nın bazı çatlak olan taşlarını tekrar orijinal haline döndüreceğiz. Yukarı Agora’daki bilimsel çalışmaları bu sene bitireceğiz ve burayı yavaş yavaş halka geri vermek istiyoruz, yeni panolar ve akıllı sistemlerle bütün bilgimizi paylaşacağız. Yukarı Agora meydanı Sagalassos’un en önemli meydanı” dedi.

Eski hayatı göstermek, o dönemki halkın, normal insanlarla, kentin ileri gelenleri, elitlerin ve imparatorların neler yaptığını göstermek istediklerini kaydeden Prof. Dr. Poblome, buna göre Yukarı Agora’yı açmak istediklerini vurguladı. Sagalassos kazılarının Burdur Müzesi koordinesinde 1989 yılında Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında başladığını anlatan Prof. Dr. Poblome, “Marc Waelkens emekli olduğu 2013’e kadar kazı başkanı olarak devam etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi onun görevini ben devam ettiriyorum” diye konuştu.

‘HER ZAMAN SÜRPRİZLER VAR’

Sagalassos kazılarında 1991 yılında çalışmaya başladığını ve 1996 yılında kazı başkan yardımcısı olduğunu aktaran Prof. Dr. Poblome, şöyle dedi:

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“Herkes buradan çıkan heykelleri seviyor. Onlar çok önemli ve Sagalassos’un zenginliğini gösteriyor. Ama biz sadece zenginliği göstermek için burada değiliz. Hayatın bütün taraflarını okumak istiyoruz ve onun için herhangi küçük bir parça da bize çok bilgi verebiliyor. Bazı yerlerde kazıya başlıyoruz ama arkeolojik olarak ne bulacağımızı bilemiyoruz. Her zaman sürprizler var. Sürprizlerle dolu. Mesela geçen hafta bir Tyche başı (şehrin korucusu) bulduk. Bu bizi heyecanlandırdı, çok büyük bir sürpriz oldu bizim için.”

‘ÇOK HEYECANLANIYORUZ’

Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Piraye Hacıgüzeller de Sagalassos kazılarında 2005 yılından bu yana görev aldığını belirterek, “Her gün beklemediğiniz sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Sagalassos çok ilgi görüyor ama bazen çok küçük buluntular bile bize çok büyük bilgiler veriyor ve çok heyecanlanıyoruz. Ben asistan olarak Heron’da (kahramanlık anıtı) çalışmıştım. Onu bir araya getirmek bizim için ilginç bir çalışmaydı. Sagalassos’u tekrar ayağa kaldırmak bizim için çok heyecan verici” dedi.

Sagalassos’ta 2019 yılı kazı dönemi ağustos sonunda bitecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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