Safranbolu’nun ruhunu anlayacak turist hedefleniyor

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Osmanlı’dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu ilçesi, pandemi sürecinde beklenen ilgiyi görmedi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kültür turizminden anlayan turistlerin gelmesinin önemli olduğunu belirterek, “Gelenler gelip birkaç fotoğraf çekip buradan gidiyorlar. Buranın kıymetini bilen, özümseyecek, ruhunu anlayacak turistlerin gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Osmanlı’nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, pandemi sürecinde beklenen turisti ağırlayamadı. 2020 yılında birçok turizm kentinin olumsuz etkilendiğini ve Safranbolu’ya bu yıl gelen turistin sayısında azalma olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “2020 yılında turizmde bütün Türkiye’deki turisttik kentler etkilendi, Safranbolu da bunların içinde. 5’te 1 oranında düşmüş gelen turist sayısı. Tabii ki 2021 yılında biz bu süreci de nasıl tanıtımlar yaparız ve kaliteli turisti nasıl getiririz çalışmalarını yapıyoruz. Benim amacım buraya kaliteli turisti, sayı anlamında değil nitelik anlamında kaliteli turisti getirmek. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Köse, “Turizmin ivme kazanması için çarşı bölgemizin alt yapısının mutlaka hazırlanması lazım. Yollarından, cephelerinden, tabelaların, araç parkına kadar bizim yapabileceğimiz bunlar. Bunun yanı sıra tanıtımlarla ilgili de fuarlara katılma çalışmaları yapıyoruz. Onlar için de stantlarımızı yeniliyoruz. Artık bilindik yıllardır kullanılan stantlar yerine, teknolojiye daha uygun Safranbolu’ya yakışan tanıtımlar ile ilgili danışman firmalarla görüşmelerimizi yapmaya başladık. Tanıtımımız da ve Safranbolu’nun alt yapısı da 2021 yılında büyük ölçüde hazır olmuş olacak” dedi.

Safranbolu’nun ruhunu anlayacak turistlerin gelmesini hedeflediklerini söyleyen Köse, şöyle konuştu:

“Benim sayılarla hiç işim yok. 1,5 milyon kişi gelir, 1,5 milyonun getirdiği geliri 100 bin ile de sağlayabilirsiniz. Safranbolu çok özel bir yer. Çok kalabalıkla bunu bütünleştirmek bana doğru gelmiyor. Daha nitelikli turistlerin, Avrupa’da biraz daha kültür turizminden anlayan turistlerin buraya gelmesi önemli. Safranbolu günübirlik gezilecek bir yer değil. Gelip ne yapacağız diyenlere ben şunu söylüyorum, Safranbolu’ya kültür turizmi için geliyorsanız 2 günde gezseniz bitiremezsiniz çünkü o kadar özellikli bir yer. Ama gelenler gelip birkaç fotoğraf çekip buradan gidiyorlar. Buranın kıymetini bilen, özümseyecek, ruhunu anlayacak turistlerin buraya gelmesini hedefliyoruz.”

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