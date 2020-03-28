Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otel işleten Ömer Ateş, sağlık çalışanlarının otelinde ücretsiz konaklayabileceğini söyledi.

İlçede 15 odalı 40 yataklı otelin işletmecisi Ömer Ateş, otelinde sağlık çalışanlarının ücretsiz konaklayabileceğini söyledi. Ailesinde de sağlık çalışanlarının olduğunu ve empati yaparak bu kararı aldıklarını belirten Ömer Ateş, koronavirüse karşı otelin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirtti. Ateş ailesinde 3 sağlık çalışanının olduğunu açıklayarak, “Kendimize göre biz de elimizi taşın altına koyarak bir karar aldık. Ailemizde 3 tane sağlık çalışanı var. Farklı şehirlerde ikamet eden kardeşlerim var. Onlarla sürekli irtibat halindeyiz ve işten çıktıklarında görüşmelerimizde onlar da bir korku oluyor eve giderken. Acaba virüs kaptım mı? Acaba çocuklarıma, eşime bulaştırır mıyım? diye. Düşündük ki bu sağlık çalışanlarında bekar olan var, evinde yaşlı anne babası olan var, onlara bakmak zorunda olan var. Taşıyıcı olmasınlar. Olası bir virüs kapma durumlarında evdeki bakmakla yükümlü oldukları yaşlı annesine babasına virüs bulaştırmasınlar ve Allah korusun ölümlerine sebep olmasınlar diye düşündük” dedi. Küçük bir otel olmalarına rağmen diğer işletmelere örnek olmak istediklerini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

“Otelimizde imkânlarımız çerçevesinde sağlık personeline konaklamaları için çalışanlarımız ile beraber hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Sadece sağlık çalışanları için otelimizi konaklamaya ayırdık. Sağlık çalışanları derken doktorundan hemşiresinden taşeron işçisine kadar bütün personele. Hastanede çalışanlar personel kimliği ile gelip otelimizde bu süreç bitene kadar ücretsiz bir şekilde konaklayabilir. 15 odamız var, 40 yatak kapasitesi mevcut. Büyük bir işletme değiliz, belki diğer işletmelere örnek olabiliriz. Bu zor günlerde toplumun dayanışma içerisinde olması gerekiyor.”