Safranbolu’da apartman karantinaya alındı 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, koronavirüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı.

Safranbolu Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edildi. Temaslı sayısının da fazla olması üzerine apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 1 Mart saat 17.00’da başlayan karantina, 11 Mart saat 17.00’da sona erecek.

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