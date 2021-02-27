Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ilçesi Safranbolu’da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi.

Safranbolu’da tarihi çarşının batısından geçen Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile beraber bölgenin turizme kazandırılması hususunda incelemeler yapan doğa araştırmacısı Cemil Belder’in son keşfi heyecan yarattı. Bölgede adeta şehir efsanesine dönen ve Paflagonya tarihiyle diğer kalelerin yapım yılları göz önüne alındığında 2 bin 500 yıl önce yapılmış olabileceği tahmin edilen gizli bir geçit keşfedildi. 30 metre derinliğindeki geçidin vadi tabanındaki suya ulaştığı belirlendi. Geçide girilerek inceleme yapıldı.

Keşfedilen geçidin, kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biri olduğunu ifade eden Cemil Belder, “Safranbolu günümüzde tarihi evleriyle ve kent ölçeğinde korunan şehriyle beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurt dışında tanınır haldedir. Bu tanınırlığını şüphesiz evleriyle beraber içinde bulunduğu coğrafyanın tarihsel dönemlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından dolayıdır. Safranbolu’da kale, kent tarihi müzesinin etrafında bulunan nokta olarak tanımlanmıştı. Tarihi kaynaklara baktığımızda bugüne kadar kalenin konumuyla alakalı net bilgi, belge ve deliller bulunmaksızın yoruma bağlı olarak bu bölge kale olarak tanımlanmıştır” dedi.

Bölgenin kale olabileceğinin kanıtını keşfettiklerini ifade eden Cemil Beder, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yaptığımız araştırmalar esnasında bölgenin kale olabileceğinin resmi ilk kanıtını keşfettik. Buda kalenin suya bağlanan gizli geçit yoluydu. Bu keşiften sonra yaptığımız araştırmalarda keşfettiğimiz noktanın Paflagonya döneminde yapılan diğer kalelerin gizli geçit ve ulaşım yollarıyla birebir benzerlik gösterdiğini gördük. Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü bugüne kadar şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Ama elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu’nun tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum. Bu noktanın arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim adamı tarafından detaylıca incelemesinin ardından Safranbolu’ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI