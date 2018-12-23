Ankara’da en lezzetli döner nerede yenir?

Mail ve çeşitli sosyal medya üzerinden aldığım soruların başını çekiyor.

Geziyorum ve çeşitli davetler üzerine gittiğim mekanlar da “İşte budur” dediğim oluyor. Ama bir sonraki fikrimi değiştiriyor. Ya çok iyi, ya da öyle abartıldığı kadar değil diye düşünüyorum. Lezzetli döner için arayışım devam ederken…

Ancak son gittiğim, hatta geç bile kaldığım Canbolat Kale Dönercisi aklımı aldı resmen. Aydınlıkevler’de Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde, üst geçidin altında küçük, şirin bir dükkan. 4-5 masalık bir bahçesi var. Amca Sebahattin Canbolat ve yeğeni Çağrı Canbolat omur omuza vermiş işletiyorlar. Sebahattin beyin çocukluk arkadaşı Yılmaz Yıldırım da destek oluyor, özellikle çayı harika demliyor. Döner çok lezzetli…

Canbolat’ın döneri odun ateşinde lezzetli katlıyor

Döner de ilk aradığım özellik, nasıl piştiğidir.

Meşe kömürü mü, gazlı ocak mı kullanılıyor? Açıkçası gazlı ocağı gördüğümde bana göre maça 1-0 yenik başlıyorlar. Kömürün işi, zahmeti çok, ama verdiği lezzetle yarattığı etki, zahmeti unutturuyor.

Çağrı ve Sebahattin Canbolat, amca yeğen omuz omuza





“Sadece döner var”

Mekan, 1986’da açılmış. Sadece döner var. Meşe kömür ateşinde süt dana, arka buttan kıymasız Ankara döneri, lezzetli. Özellikle ince kesiliyor, yanında ince lavaşa dürüm ve kuru soğanla servis ediliyor. Döneri tabakta, ekmek veya gobit arası da alabiliyorsunuz. 100 gram döner 20 lira.

Dürüm döner de yemesinin kolaylığıyla iyi gidiyor

Döner hazırlanırken, genelde tercih edilen yerli dana etinin bütün sinirleri, fazlalıkları ayıklanıyor ve yaprak yaprak açılıyor. Sonra soğan, süt ve tuz ile terbiye ediliyor ve buzdolabında 2 gün bekletiliyor. Pişirilme aşamasında ise şişe, 3-4 sıra et, bir sıra kuyruk takılıyor. Yaklaşık günde 20 kiloluk çıkarılan döner saat 11.30’da servise hazır.Ama 14.30 gibi de bitiyor. Yetişemezseniz bu lezzeti kaçırırsınız, benden söylemesi. Bu arada mekan hafta sonları ve resmi bayramlarda da kapalı.Bilginiz olsun.

Dilersen lezzeti servis iste

“Yemek keyif işidir”

Bilirsiniz bir mekana girişte güler yüzle karşılanmak ayrı bir güzelliktir. Dikkat ettim, röportaj için bulunduğum 1,5 saatlik zaman da her giren güler yüzle karşılandı, yine teşekkürle, güler yüzle uğurlandı. İşte bu ayrıntı çok önemli. Mekan sahibi Sebahattin bey bu durumu, “Yemek, keyif işi biz de ona destek oluyoruz. Bu dükkan sayesinde geçiniyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz, işte bu nedenle müşterimize manevi borcumuz var. Müşteri, burayı kendi evinin mutfağı gibi görüyor. Lezzeti de bulunca çok uzaklardan gelenler de oluyor” şeklinde açıklıyor.

Sebahattin bey, iyi bir döner etinin özelliklerini de anlatıyor.

Et, açık pembe ve parlak olacak. Siyahlaşmış ve mat görünen et ise yaşlı, uzak durulmalı.

Dönerin lezzetini unutamayacaksınız.

Bu arada Canbolat Kale döner Evi’ne gelen kadın misafirlere, saç tokası, yelpaze, çocuklara da çeşitli oyuncuklar hediye ediliyor. Düz ayak girişi olan mekanın paket servisi yok. Her türlü kredi kartı ve yemek çekleri de geçerli, haberiniz olsun.

“Ankara döneri nerede yenir?” Sorusu için sizlere önerdiğim bu mekana yolunuzu mutlaka düşürün. Afiyet olsun.

Canbolat Kale Döner Evi

Ömer Halis Demir Bulvarı 110/B

Aydınlıklevler-ANKARA

Tel:0312-3168941