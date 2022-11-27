Sadaka kumbaralarını pantolonunun içine koyup çaldığı anlar kamerada

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir pastanede kahve ve su içen şüpheli, kasanın önündeki 2 sadaka kumbarasını pantolonunun içine gizleyerek, çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Pastaneye giren bir kişi, aldığı kahve ve suyun parasını ödemek için kasaya geldi. Bu sırada bu kişi, kasanın önünde duran, içi para dolu sadaka kumbaralarından birini alıp cebine koymaya çalıştı. Şüpheli cebine koyamayınca, bu kez de kumbarayı pantolonunun içine atıp, çıktı. Bir süre sonra tekrar kasaya gelen şüpheli, bu kez de diğer kumbarayı pantolonunun içine gizleyip, pastaneden ayrıldı.

Pastane çalışanları kumbaraların çalındığı fark edince, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

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Pastanedeki sadaka kumbaralarını pantolonuna saklayıp kaçan şüpheli kamerada