Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, kontrolden çıkan sac levha yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Göksal Korkut yönetimindeki 81 ET 361 plakalı sac levha yüklü kamyon yan yola döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Göksal Korkut kazayı yara almadan atlatırken aynı araçtaki Ercan Gökkaya yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi kamyonun ön camını kırarak yaralanan Ercan Gökkaya’yı araçtan çıkardı. Sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan Ercan Gökkaya ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sac levhalar forkliftle kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI