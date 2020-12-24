Sac yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Muammer Şen, KARAMAN(DHA),– KARAMAN'da, yolda tartıştığı yaşıtları M.Ü. ve A.A. tarafından bıçaklanan Ahmet Çınar (16), yaşamını yitirdi. M.Ü., A.A. ve olaya karıştığı öne sürülen aynı yaşlardaki 2 kişi,...