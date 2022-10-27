Saç ektirmek için gelenlerin 1 milyona ulaşması bekleniyor    

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA)- Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi’nin paylaştığı verilere göre, 2022’nin ilk altı ayında saç ektirmek için ülkemize gelen kişilerin sayısının 500 bini aştığına, bu rakamın sene sonuna kadar bir milyona çıkarak rekor kırılacağına işaret ediyor.

Estetik trendini yükseltirken, erkeklerde ağırlıklı olarak saç ektirme eğilimi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yoğun saç dökülmesiyle oluşan kellik görüntüsünü kapatmak isteyen birçok kişi saç ekim merkezlerine başvururken, pazarın büyümesini de tetikliyor. Market Research’ün araştırmasına göre 2021’de 10,2 milyar dolar değerinde olan küresel saç ekimi pazarının 2029’da 67,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

- Reklam -

“ÜLKEMIZ SAĞLIK TURİZMİNDE ZİRVEYE OYNUYOR”

Ülkemiz sağlık turizminde zirveye oynuyor diyen Ömer Uğur Saç Ekim Merkezi Kurucusu Ömer Uğur, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Son yıllarda dünya genelinde saç ekimine talepler artıyor. Ancak bu tabloya karşın 165 ülkeden insanlar, saç ekimi merkezlerimizin gerek tedavi gerekse müşteri deneyimi odaklı yaklaşımından dolayı Türkiye’yi tercih ediyor. Ulaşım ve konaklama başta olmak üzere sunulan sağlık hizmetleriyle de ilgi odağına dönüşen Batman, kalıcı sonuç vaat eden saç ekim kliniklerine ev sahipliği yapıyor. Batman Dünya Hastanesi bünyesinde hizmet veren Ömer Uğur Saç Ekim Merkezi olarak biz de son teknolojiyle geliştirdiğimiz tedavi yöntemlerimizin yanı sıra hastalarımızın iyileşme sürecinden şehrimizden ayrılacağı vakte kadar tüm aşamalarda yanlarında olarak konforlu bir deneyim yaratıyoruz. Bu sayede hem yurt dışından gelen hastalarda olumlu bir algı oluşturuyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

“ORTADOĞULU HASTALAR SAÇ EKİMİNDE KALICI VE ONARICI TEDAVİ İÇİN GELİYOR”

Kusursuz müşteri deneyimi ve kaliteli tedavi ilkesini benimseyerek saç ekiminde Batman’ı üst sıralara taşıdıklarını söyleyen Ömer Uğur, merkezleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kapılarımızı açtığımız 2000’den bu yana kaliteli ürün, tedavi ve özel hizmetlerimizle Ortadoğu’dan gelen hastaların öncelikli tercihi oluyoruz. Çünkü her zaman hastalarımızın beklentilerini önceliklendiriyor ve onlar için konforlu bir tedavi süreci oluşturuyoruz. Baş bölgesinin insanların dikkatini çeken ilk bölge olduğunun bilinciyle hastalarımız hassasiyetini anlıyor ve onlarla empati kuruyoruz. Saç ekiminde en çok kullanılan DHI ve FUE tekniklerinin haricinde uyguladığımız yöntemlerle, hastalarımızın doğal bir görünüme sahip olmalarını sağlamanın yanı sıra, kalıcı ve onarıcı sonuçlarla yoğun saç dökülmesi sonucunda oluşan problemlerin önüne geçiyoruz.”

Gelen hastalar hem Batman’ı tanıyor hem de kalıcı çözümlere ulaşıyor, saç ekim merkezlerinde yalnızca saç ekimi değil birçok farklı alanda hizmet veriyoruz diyen Uğur, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen hastalarımıza steril, hijyenik ve konforlu bir tedavi olanağı sunduğumuz Batman’daki merkezimizde, yalnızca saç ekimi tedavisi uygulamıyoruz. Sakal ve bıyık ekimi, lazer epilasyon, botoks, cilt bakımı ve mezoterapi hizmetleri de veriyoruz. Gerek şehrimizin gerekse ülkemizin sağlık turizminde yeni başarılara imza atacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu sektörde farklı alanlarda yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Hizmetlerimizle hem Batman’ın tarihi ve doğal güzelliklerini hastalarımıza tanıtıyor, hem de pazardaki payımızı artırarak sektörün büyümesine katkıda bulunuyoruz. Gelecek dönemde de hizmet yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.