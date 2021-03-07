Saç çıksın diye kafasını buzağısına yalattı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da Ali Suiçmez’in saç ektirenlere tavsiyede bulunup, kendi saçının çıkması için de ahırdaki buzağısına kafasını yalattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Takipçilerin ‘Karadeniz usullü saç çıkartma’ yorumu yaptığı görüntüler tebessüm ettirdi.

Köprübaşı ilçesinde yaşayan Ali Suiçmez, saç ektirenlere tavsiyede bulunup, kendisi de saçının çıkması için ahırdaki buzağısına kafasını yalattı. Suiçmez, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Takipçilerin ‘Karadeniz usulü saç çıkartma’ yorumları yaptığı görüntüler, izleyenleri tebessüm ettirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma esprili yorumlarda bulundu.

‘SAÇ EKTİRMEYİN, YAZIKTIR PARANIZA’

Kayda aldığı görüntülerde buzağıya ‘Yerim senin ballarını’ diyerek seslenen Suiçmez, paylaşımında “Saçımın çıkması için ‘bana buzağı kafanı yalasın’ dediler. Ben de onun için kafamı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya” ifadelerine yer verdi.

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