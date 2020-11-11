Sabiha Gökçen’de Formula 1 heyecanı

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)- F1 Türkiye Grand Prix’i öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulan yarış simülatörü ve pit-stop alanıyla yolcular Formula 1 heyecanı yaşadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 13-15 Kasım tarihleri arasında İntercity İstanbul Park’ta yapılacak olan Formula 1 yarışı öncesinde iç hatlar arındırılmış bölgeye Formula 1 yarış simülatörü ve Pit-stop alanı kuruldu.

Yolcuların birebir orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre ilgisi yoğun oldu. Simülatörü kullanan yolcular Kanada’da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü. Koronavirüsle mücadele kapsamında hep yolcudan sonra simülatörün direksiyonu dezenfekte edilirken yolculara eldiven dağıtıldı.

“EĞLENCELİYDİ”

İç hatlar ek hizmet binası bekleme salonuna ise pit-stop alanı kuruldu. Pit-stop’a gelen yolcular Formula 1 aracının lastiklerini en kısa sürede değiştirmeye çalıştı. Yolculardan Sadık Ezici simülatörü beğendiğini ifade ederek, “Önden alıştırma yapmak gerekiyor. Eğlenceliydi, daha önce simülasyonla oynamıyordum. Formula 1’i önceden daha çok izliyordum” dedi.