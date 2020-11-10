Sabiha Gökçen’de 10 Kasım anma töreni 

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda saatler 09.05’i gösterince hayat durdu.Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yılında anma töreni düzenlendi. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yılında anma töreni düzenlendi. Tören için giden yolcu dış hatlar sergi alanına Atatürk büstü konulup, Türk Bayrakları asıldı. Tören kapsamında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törene, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sorumlu Vali Yardımcı Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, İSG CEO’su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

Saat 09.05’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sirenler çalarken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, sosyal medya hesaplarından videolu bir mesaj paylaştı.