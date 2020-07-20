Hani biz 68 kuşağıyız ya… “Özgürlük anlayışı bizimle birlikte tarih oldu” diyoruz ya… Woodstock Festivali/ Woodstock Music and Art Fair, 1969 yılında Bethel, New York'ta bir mandıra alanında yaşandı bitti diye hayıflanıyoruz ya…. Modern mutlak retçiliğin temellerini atan bir karşı kültür oluşum olan, Dünyanın, üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüşü paylaşan, kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm yetkilileri reddeden, komün hayatını savunan özgürlükçü bir hareket olan “Hippi yaşam tarzı” bizimle birlikte tarih oldu sanıyoruz ya … Katiyen öyle değil. İnsanlar 34 yıldır Allah’ın çölünde buluşup bir hafta boyu Hippi olarak yaşıyorlar.